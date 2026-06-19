19 de junio de 2026 - 15:20

Selección Argentina en el Mundial 2026: ¿Qué necesita para clasificar primera frente a Austria?

La Selección Argentina enfrentará a Austria este lunes, con chances de abrochar su clasificación en lo más alto de la zona J si se dan algunas combinaciones.

La Selección Argentina podría definir el primer puesto de su grupo el próximo lunes cuando se mida con Austria en el Mundial 20226.&nbsp;

La Selección Argentina podría definir el primer puesto de su grupo el próximo lunes cuando se mida con Austria en el Mundial 20226. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Luego del debut ideal con goleada 3-0 ante Argelia, la Selección Argentina ya tiene la mira puesta en su próximo objetivo. Este lunes, desde las 14, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

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Mundial 2026: El escenario para que Argentina asegure el primer puesto del Grupo J

Para que el equipo de Scaloni abroche el liderazgo de la zona de manera anticipada este mismo lunes, se deben cumplir dos condiciones:

Mundial 2026: El nuevo criterio de desempate de la FIFA que beneficia a la Scaloneta

Muchos se preguntarán cómo es posible quedar puntero absoluto si Austria (que venció 3-1 a Jordania en el debut) o Argelia todavía podrían igualar a Argentina en puntos en la última fecha. La respuesta está en el reglamento de clasificación, que cambió para este Mundial siguiendo el modelo olímpico:

Cambio clave: Ante un empate en puntos entre dos equipos, el primer criterio de desempate ya no es la diferencia de gol, sino el resultado del partido entre sí.

Por lo tanto, los criterios de desempate se aplicarán en este estricto orden:

  • 1. Resultado del partido entre los equipos igualados.

  • 2. Diferencia de goles general.

  • 3. Goles a favor.

  • 4. Fair Play (Juego Limpio).

  • 5. Ranking Mundial FIFA.

Gracias a esto, como Argentina ya venció a Argelia y si hace lo propio con Austria, tendrá la ventaja directa sobre ambos rivales en caso de un triple o doble empate en la cima.

Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
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16vos de final en la mira: ¿Contra quién jugaría Argentina si clasifica primera?

Si la Selección Argentina logra avanzar como líder del Grupo J, ya tiene hoja de ruta programada para los 16avos de final:

  • Fecha y hora: Viernes 3 de julio a las 19:00.

  • Rival: El segundo del Grupo H.

La zona H se perfila como una de las más impredecibles del torneo luego de una primera fecha repleta de sorpresas. Tras los inesperados empates de la jornada inicial (Cabo Verde 0-0 España y Uruguay 1-1 Arabia Saudita), el grupo quedó completamente abierto, por lo que el potencial rival de la Albiceleste sigue siendo una verdadera incógnita.

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