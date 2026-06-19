Selección Argentina en el Mundial 2026: ¿Qué necesita para clasificar primera frente a Austria?

Luego del debut ideal con goleada 3-0 ante Argelia, la Selección Argentina ya tiene la mira puesta en su próximo objetivo. Este lunes, desde las 14 , el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

La formación de la Selección Argentina ante Austria: Las 3 dudas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Tras el triunfo ante Argelia, la Selección argentina disfrutó de una tarde libre junto a sus familias

El encuentro, no solo podría sellar el pase de la Albiceleste a los 16avos de final, sino que incluso podría asegurar el primer puesto del grupo si se dan ciertos resultados.

Para que el equipo de Scaloni abroche el liderazgo de la zona de manera anticipada este mismo lunes, se deben cumplir dos condiciones:

Dibu Martínez, cada vez más cerca del récord de vallas invictas de la Selección Argentina: quedó a cinco de Romero.

Si este combo de resultados se concreta, la Scaloneta llegará a los 6 puntos y se volverá matemáticamente inalcanzable para el resto, aun restando una jornada por jugarse.

Que Jordania no derrote a Argelia en el otro partido del grupo.

Muchos se preguntarán cómo es posible quedar puntero absoluto si Austria (que venció 3-1 a Jordania en el debut) o Argelia todavía podrían igualar a Argentina en puntos en la última fecha. La respuesta está en el reglamento de clasificación , que cambió para este Mundial siguiendo el modelo olímpico:

Cambio clave: Ante un empate en puntos entre dos equipos, el primer criterio de desempate ya no es la diferencia de gol, sino el resultado del partido entre sí.

Por lo tanto, los criterios de desempate se aplicarán en este estricto orden:

1. Resultado del partido entre los equipos igualados.

2. Diferencia de goles general.

3. Goles a favor.

4. Fair Play (Juego Limpio).

5. Ranking Mundial FIFA.

Gracias a esto, como Argentina ya venció a Argelia y si hace lo propio con Austria, tendrá la ventaja directa sobre ambos rivales en caso de un triple o doble empate en la cima.

Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 EFE / Juan Ignacio Roncoroni

16vos de final en la mira: ¿Contra quién jugaría Argentina si clasifica primera?

Si la Selección Argentina logra avanzar como líder del Grupo J, ya tiene hoja de ruta programada para los 16avos de final:

Fecha y hora: Viernes 3 de julio a las 19:00.

Rival: El segundo del Grupo H.

La zona H se perfila como una de las más impredecibles del torneo luego de una primera fecha repleta de sorpresas. Tras los inesperados empates de la jornada inicial (Cabo Verde 0-0 España y Uruguay 1-1 Arabia Saudita), el grupo quedó completamente abierto, por lo que el potencial rival de la Albiceleste sigue siendo una verdadera incógnita.