19 de junio de 2026 - 16:40

Práctica clave de la Selección Argentina: Scaloni recupera soldados y analiza tres cambios ante Austria

La Selección Argentina se entrenó en Kansas y Scaloni perfila el once ante Austria: Montiel trabajó a la par pero iría al banco.

Práctica clave de la Selección Argentina: Scaloni recupera soldados y analiza tres cambios ante Austria.&nbsp;

Práctica clave de la Selección Argentina: Scaloni recupera soldados y analiza tres cambios ante Austria. 

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Gentileza: @AFA
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A solo tres días del trascendental choque ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, la Selección Argentina completó este viernes al mediodía un nuevo entrenamiento en Kansas. La jornada, que contó con una primera parte abierta a la prensa, trajo excelentes noticias para Lionel Scaloni de cara al armado del equipo que buscará asegurar el pase a los 16avos de final.

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Selección Argentina: Tagliafico gana terreno y Molina pide pista

Además del alivio por Montiel, el búnker argentino sumó otra sonrisa: Nicolás Tagliafico completó su segundo día consecutivo a la par del grupo. Si bien el defensor ya dejó atrás el desgarro en el sóleo izquierdo, Scaloni no tiene intenciones de apurarlo debido al gran nivel que mostró Facundo Medina en el debut con goleada ante Argelia. Aun así, Tagliafico podría ocupar un lugar en el banco de suplentes.

  • El lateral derecho: Nahuel Molina se perfila para recuperar la titularidad en lugar de Montiel. El defensor del Atlético de Madrid ya está al 100% físicamente tras dejar atrás las molestias previas al Mundial y sumó buenos minutos en el estreno.

  • La delantera: Se reaviva el gran debate. Lautaro Martínez fue el titular ante Argelia, pero Julián Álvarez ya se recuperó de la inflamación en su tobillo izquierdo. "La Araña" presiona en los entrenamientos y la decisión final del nueve se tomará a último momento.

  • El mediocampo/extremo: Thiago Almada tuvo un debut discreto y su lugar bajo análisis. El cuerpo técnico evalúa darle la confianza para mantenerlo en el once, aunque el buen ingreso de Nicolás González abre la posibilidad de meter un cambio táctico.

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Mundial 2026: La probable formación de la Selección Argentina contra Austria

A falta de dos ensayos definitivos, la Scaloneta empieza a delinear sus nombres para buscar el liderazgo del Grupo J. El posible once de Scaloni: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Con el plantel prácticamente recuperado, Argentina busca el equilibrio perfecto entre la base campeona y los retoques estratégicos para sellar la clasificación matemática este lunes.

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