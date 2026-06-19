Escándalo en el Mundial 2026: Argelia denunció a la Selección Argentina ante la FIFA por el arbitraje

La contundente goleada 3-0 de la Selección Argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026 sigue sumando capítulos fuera de la cancha. Tras el partido en el que Lionel Messi brilló con un hat-trick, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja formal ante la FIFA contra el arbitraje del polaco Szymon Marciniak.
Según reveló el prestigioso diario deportivo argelino Compétition, la FAF elevó un informe técnico detallando dos jugadas puntuales que, según su criterio, debieron terminar en expulsión para los jugadores argentinos y habrían cambiado el rumbo del partido.
Rodrigo De Paul en el partido entre la Selección Argentina ante Argelia
Rodrigo De Paul en el partido entre la Selección Argentina ante Argelia
EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Las dos polémicas del arbitraje en el duelo contra Argelia
El reclamo de la federación africana se centra en la rigurosidad disciplinaria del encuentro y apunta directamente a dos figuras del equipo de Lionel Scaloni:
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La patada de Lionel Messi: El informe cuestiona que el capitán argentino no recibiera sanción alguna tras una dura entrada con los tapones sobre la pierna del defensor y capitán argelino, Aïssa Mandi.
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El codazo de Alexis Mac Allister: Argelia también reclamó por una acción donde el mediocampista del Liverpool impactó con el codo el rostro del volante Ibrahim Maza, jugada que Marciniak dejó pasar cuando el encuentro ya estaba 3-0.
La bronca con el VAR: El principal enojo de la FAF radica en que ninguna de las dos acciones fue revisada en el monitor por el juez principal, privando a Argelia de jugar con superioridad numérica.
El futuro del Grupo J de cara al resto del Mundial 2026
Más allá del reclamo de oficina, que difícilmente altere el resultado deportivo, ambos seleccionados ya deben dar vuelta la página para encarar la segunda fecha de la fase de grupos: