Escándalo en el Mundial 2026: Argelia denunció a la Selección Argentina ante la FIFA por el arbitraje

MUNDIAL 2026. La Federación Argelina cuestionó dos acciones que involucraron a Messi y Mac Allister durante el 3-0 de la Selección Argentina.

Argelia presentó una queja ante la FIFA contra el arbitraje del partido ante Argentina en el debut.

Según reveló el prestigioso diario deportivo argelino Compétition, la FAF elevó un informe técnico detallando dos jugadas puntuales que, según su criterio, debieron terminar en expulsión para los jugadores argentinos y habrían cambiado el rumbo del partido.

Rodrigo De Paul en el partido entre la Selección Argentina ante Argelia Rodrigo De Paul en el partido entre la Selección Argentina ante Argelia EFE / Juan Ignacio Roncoroni Las dos polémicas del arbitraje en el duelo contra Argelia El reclamo de la federación africana se centra en la rigurosidad disciplinaria del encuentro y apunta directamente a dos figuras del equipo de Lionel Scaloni:

La patada de Lionel Messi: El informe cuestiona que el capitán argentino no recibiera sanción alguna tras una dura entrada con los tapones sobre la pierna del defensor y capitán argelino, Aïssa Mandi.

El codazo de Alexis Mac Allister: Argelia también reclamó por una acción donde el mediocampista del Liverpool impactó con el codo el rostro del volante Ibrahim Maza, jugada que Marciniak dejó pasar cuando el encuentro ya estaba 3-0. La bronca con el VAR: El principal enojo de la FAF radica en que ninguna de las dos acciones fue revisada en el monitor por el juez principal, privando a Argelia de jugar con superioridad numérica.

El futuro del Grupo J de cara al resto del Mundial 2026 Más allá del reclamo de oficina, que difícilmente altere el resultado deportivo, ambos seleccionados ya deben dar vuelta la página para encarar la segunda fecha de la fase de grupos: