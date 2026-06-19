Alemania enfrena a Costa de Marfil por el Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y horario

Alemania y Costa de Marfil jugarán desde las 17 en el Estadio Toronto, en el marco de la fecha 1 del Grupo E, por la fase de grupos del Mundial 2026. Uno después de golear a Curazao y el otro tras ganarle sobre el final a Ecuador, ambos equipos quieren abrochar su pase a los dieciseisavos de la mejor manera.
El seleccionado teutón dio un golpe de autoridad en su debut con un estruendoso 7-1 frente a su par curazoleño. Dinámico, de alto nivel combinativo por adentro, está prácticamente clasificado a los 16avos; un punto bastará para sacar el boleto. Por su parte, el conjunto costamarfileño viene de quedarse con uno de los partidos del torneo. El gol agónico de Amad Diallo -surgido en un contragolpe más de un partido a puro ida y vuelta frente a Ecuador- acercó el pase a los mata-mata, pero todo deberá definirse en este duelo de líderes.
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Alemania arrasó en el inicio del Mundial 2026 y derrotó por 7-1 a Curazo. Ahora, se medirá con Costa de Marfil.
Gentileza.
La probable formación de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026
Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovi; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.
El posible once de Costa de Marfil vs. Alemania por el Mundial 2026
Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Yan Diomandé, Seko Fofana, Franck Kessié, Bazoumana Touré; Nicolas Pépé, Elye Wahi. DT: Emerse Faé.