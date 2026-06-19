19 de junio de 2026 - 19:47

Alemania enfrena a Costa de Marfil por el Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y horario

Este sábado, en Toronto, Alemania y Costa de Marfil se medirán por el Grupo E del Mundial 2026. Conocé todos los detalles.

Alemania y Costa de Marfil jugarán desde las 17 en el Estadio Toronto, en el marco de la fecha 1 del Grupo E, por la fase de grupos del Mundial 2026.

Alemania y Costa de Marfil jugarán desde las 17 en el Estadio Toronto, en el marco de la fecha 1 del Grupo E, por la fase de grupos del Mundial 2026.

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Alemania arras&oacute; en el inicio del Mundial 2026 y derrot&oacute; por 7-1 a Curazo. Ahora, se medir&aacute; con Costa de Marfil.&nbsp;

Alemania arrasó en el inicio del Mundial 2026 y derrotó por 7-1 a Curazo. Ahora, se medirá con Costa de Marfil.

La probable formación de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovi; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

El posible once de Costa de Marfil vs. Alemania por el Mundial 2026

Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Yan Diomandé, Seko Fofana, Franck Kessié, Bazoumana Touré; Nicolas Pépé, Elye Wahi. DT: Emerse Faé.

Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 17.00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)
  • Estadio: Toronto

Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas

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