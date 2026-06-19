Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y horario

Países Bajos y Suecia jugarán este sábado desde las 14.00 en el Houston Stadium, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. Tras un frenético empate en la primera fecha contra Japón, el combinado neerlandés buscará su primera victoria frente a su par sueco, que pisó fuerte ante Túnez. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más detalles sobre el cotejo.
Koki Ogawa, jugador de Japón
Países Bajos igualó 1-1 con Japón en el debut del Mundial 2026.
EFE/ Sebastián Mariscal
La probable formación de Países Bajos vs. Suecia, por el Mundial 2026
Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: RonaldKoeman.
La probable formación de Suecia vs. Países Bajos, por el Mundial 2026
Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlstrom, Yasin Ayari; Benjamin Nygren; Viktor Gyokeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter.