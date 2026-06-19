Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y horario

Países Bajos y Suecia jugarán este sábado desde las 14.00 en el Houston Stadium, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. Tras un frenético empate en la primera fecha contra Japón, el combinado neerlandés buscará su primera victoria frente a su par sueco, que pisó fuerte ante Túnez. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más detalles sobre el cotejo.