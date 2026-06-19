19 de junio de 2026 - 19:10

Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y horario

Este sábado en el Houston Stadium, Países Bajos y Suecia se enfrentan por la segunda fecha del Grupo F de la Copa del Mundo 2026. Conocé todos los detalles.

Este sábado en el Houston Stadium, la Naranja Mecánica y la Blågult se enfrentan por la segunda fecha del Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

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Los Andes | Redacción Deportes
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La probable formación de Países Bajos vs. Suecia, por el Mundial 2026

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: RonaldKoeman.

La probable formación de Suecia vs. Países Bajos, por el Mundial 2026

Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlstrom, Yasin Ayari; Benjamin Nygren; Viktor Gyokeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter.

Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 14
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: François Letexier (FRA)
  • VAR: Mohammed Al-Abakry (KSA)
  • Estadio: Houston Stadium

Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas

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