Los botines de Lionel Messi en el Mundial 2026: ¿Por qué esquivó la moda rosa?

Más allá de la moda rosa que invade el Mundial 2026, Lionel Messi eligió un calzado blanco y celeste con guiños históricos.

Lionel Messi y el Último Tango: detalles y curiosidades de los botines que usa en el Mundial 2026.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancó con una llamativa tendencia estética: una marea de botines en tonos rosa y fucsia invadió, por pura estrategia de marketing, el césped de los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Aunque la Selección Argentina se sumó en su mayoría a esta moda, hubo una gran excepción que capturó todas las miradas. Lionel Messi decidió diferenciarse del resto luciendo un calzado blanco y celeste.

Este exclusivo diseño de Adidas rompió con la tendencia flúor del torneo y generó un enorme furor entre los fanáticos del fútbol y el calzado deportivo.

"El Último Tango": La historia detrás de los botines de Messi para el Mundial 2026 Desde su debut mundialista en 2006, el astro argentino ha contado con calzado personalizado para cada edición del torneo. Para la cita máxima de 2026, la marca de las tres tiras presentó los Adidas F50 "El Último Tango", un modelo cargado de nostalgia y simbolismo.

HKDJRF_XYAAjfvu Lionel Messi y el Último Tango: detalles y curiosidades de los botines que usa en el Mundial 2026. Gentileza. El emotivo guiño a Alemania 2006 El diseño de estos nuevos botines remite directamente a la serie original de Adidas que Messi utilizó en su debut absoluto hace dos décadas. Entre sus detalles más destacados se encuentran:

Inscripciones históricas: La lengüeta de un botín lleva el año “06” y el otro el “26” .

Mensaje personal: Ambos calzados incluyen la emotiva leyenda “Fútbol y Familia” .

Cierre de un ciclo: El nombre "El Último Tango" juega con la que se prevé será la última aparición de Lionel Messi en una Copa del Mundo, cerrando una era dorada donde ya es el máximo artillero, el jugador con más presencias y, por supuesto, Campeón del Mundo tras la gloria en Qatar 2022. Unboxing y características técnicas: ¿Cómo son los Adidas F50 de Messi? El especialista e influencer de calzado deportivo Gonzalo Matías Rodríguez (conocido en Instagram como @solobotinesfutbol), realizó un detallado unboxing de la versión comercial de este modelo y reveló por qué son tan especiales.