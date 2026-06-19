19 de junio de 2026 - 18:08

Los botines de Lionel Messi en el Mundial 2026: ¿Por qué esquivó la moda rosa?

Más allá de la moda rosa que invade el Mundial 2026, Lionel Messi eligió un calzado blanco y celeste con guiños históricos.

Lionel Messi y el Último Tango: detalles y curiosidades de los botines que usa en el Mundial 2026.&nbsp;

Lionel Messi y el Último Tango: detalles y curiosidades de los botines que usa en el Mundial 2026. 

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"El Último Tango": La historia detrás de los botines de Messi para el Mundial 2026

Desde su debut mundialista en 2006, el astro argentino ha contado con calzado personalizado para cada edición del torneo. Para la cita máxima de 2026, la marca de las tres tiras presentó los Adidas F50 "El Último Tango", un modelo cargado de nostalgia y simbolismo.

  • Inscripciones históricas: La lengüeta de un botín lleva el año “06” y el otro el “26”.

  • Mensaje personal: Ambos calzados incluyen la emotiva leyenda “Fútbol y Familia”.

  • Cierre de un ciclo: El nombre "El Último Tango" juega con la que se prevé será la última aparición de Lionel Messi en una Copa del Mundo, cerrando una era dorada donde ya es el máximo artillero, el jugador con más presencias y, por supuesto, Campeón del Mundo tras la gloria en Qatar 2022.

Unboxing y características técnicas: ¿Cómo son los Adidas F50 de Messi?

El especialista e influencer de calzado deportivo Gonzalo Matías Rodríguez (conocido en Instagram como @solobotinesfutbol), realizó un detallado unboxing de la versión comercial de este modelo y reveló por qué son tan especiales.

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A nivel tecnológico y de rendimiento, el calzado destaca por:

  • Suela "LX ultra liviana": Diseñada específicamente para maximizar la velocidad.

  • Tapones cónicos: Una configuración que favorece los giros rápidos y los movimientos ágiles en espacios reducidos.

Dato para coleccionistas: Aunque la versión comercial es de altísima gama, el especialista aclaró que los botines que Messi usa en la cancha cuentan con especificaciones y modificaciones hechas a la medida exacta de su pie, garantizando una comodidad exclusiva para el capitán argentino.

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