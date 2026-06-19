19 de junio de 2026 - 18:43

Curiosa lesión del árbitro Felix Zwayer en Estados Unidos - Australia, por el Mundial 2026

El juez principal sufrió una fuerte dolencia que requirió atención médica y varios minutos de parate. Una secuencia algo extraña.

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 Curiosa lesión del árbitro Felix Zwayer en Estados Unidos - Australia, por el Mundial 2026

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EFE/EPA/STEPHAN BRASHEAR
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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Corrían 48 minutos del segundo tiempo cuando el partido entre Norteamericanos y Oceánicos tuvo que frenarse por un protagonista que estaba tendido en el suelo. Lejos de tratarse de un futbolista pagando caro el esfuerzo por quedarse con la victoria, la víctima era el propio árbitro del encuentro.

El árbitro de Estados Unidos - Australia se lesionó:

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El alemán de 45 años Felix Zwayer sintió un dolor muy fuerte que lo hizo caer al verde césped, y requerir asistencia. El cuerpo médico se apuró para llegar a la posición del juez, y rápidamente detectó que se trataba de un fuerte calambre muscular, producto de la alta exigencia física de una calurosa jornada. Tras varios estiramientos y rehidratación, el Teutón se levantó y pudo continuar arbitrando.

La tarea del árbitro en el choque correspondiente a la segunda fecha fue discreta y positiva. Sin demasiadas polémicas, fue ayudado por el VAR para convalidar el segundo tanto de Estados Unidos. Sacó 3 tarjetas amarillas al local, y 4 al visitante. No expulsó a ningún jugador ni se equivocó fuerte en alguna decisión.

Lo curioso es que el duelo entre Estados Unidos y Australia fue una tarde muy especial para Zwayer, teniendo en cuenta que fue su debut como colegiado principal en una Copa del Mundo. Así, los nervios podrían haber sido un factor fundamental para la aparición de un calambre.

El juez, que fuera de lo deportivo se dedica a ser agente inmobiliario, es árbitro internacional FIFA desde el año 2012. Con fuerte presencia en la Bundesliga, su partido más importante hasta el momento fue la final de la UEFA Europa League 2025 entre Tottenham y Manchester United.

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