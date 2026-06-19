 Curiosa lesión del árbitro Felix Zwayer en Estados Unidos - Australia, por el Mundial 2026

El juez principal sufrió una fuerte dolencia que requirió atención médica y varios minutos de parate. Una secuencia algo extraña.

El importante triunfo que Estados Unidos logró ante Australia por la segunda fecha del Mundial 2026 incluyó una acción muy particular, que ya se hizo viral en las redes sociales. Se trata de la lesión que sufrió el árbitro principal Felix Zwayer, de Alemania.

Corrían 48 minutos del segundo tiempo cuando el partido entre Norteamericanos y Oceánicos tuvo que frenarse por un protagonista que estaba tendido en el suelo. Lejos de tratarse de un futbolista pagando caro el esfuerzo por quedarse con la victoria, la víctima era el propio árbitro del encuentro.

El árbitro de Estados Unidos - Australia se lesionó: Embed Referee Felix Zwayer down with muscle cramps 90'+3' pic.twitter.com/zjOSuVaEPh — Liam Delap (@EvilDelap) June 19, 2026 El alemán de 45 años Felix Zwayer sintió un dolor muy fuerte que lo hizo caer al verde césped, y requerir asistencia. El cuerpo médico se apuró para llegar a la posición del juez, y rápidamente detectó que se trataba de un fuerte calambre muscular, producto de la alta exigencia física de una calurosa jornada. Tras varios estiramientos y rehidratación, el Teutón se levantó y pudo continuar arbitrando.

La tarea del árbitro en el choque correspondiente a la segunda fecha fue discreta y positiva. Sin demasiadas polémicas, fue ayudado por el VAR para convalidar el segundo tanto de Estados Unidos. Sacó 3 tarjetas amarillas al local, y 4 al visitante. No expulsó a ningún jugador ni se equivocó fuerte en alguna decisión.

Lo curioso es que el duelo entre Estados Unidos y Australia fue una tarde muy especial para Zwayer, teniendo en cuenta que fue su debut como colegiado principal en una Copa del Mundo. Así, los nervios podrían haber sido un factor fundamental para la aparición de un calambre.