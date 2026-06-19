Estados Unidos superó a Australia y clasificó a la siguiente instancia del Mundial 2026

El elenco dirigido por Mauricio Pochettino venció 2 a 0 al cuadro Oceánico, y espera en los 16vos de final.

Estados Unidos superó a Australia y está en 16vos de final del Mundial 2026

Estados Unidos estiró su buen presente en el Grupo D del Mundial 2026, y se quedó con uno de los boletos a 16vos de final después de ganarle 2 a 0 a Australia con los goles de Cameron Burgess en contra y Alex Freeman. Primer objetivo cumplido para el argentino Mauricio Pochettino.

El comienzo del partido invitaba a pensar en una tarde fatídica para los Norteamericanos, cuando una desinteligencia defensiva le dejó servido el tanto a Mohamed Toure, sin embargo la buena respuesta de Matt Freese ahogó esa posibilidad. Después de esa acción, el cuadro local no volvió a sufrir contratiempos y erigió un triunfo merecido.

Estados Unidos abrió rápido el marcador: Embed ¡QUÉ RAPIDO ESTÁ FOLARIN! Balogun desbordó, sacó el centro atrás y Burgess marcó en contra el primero de Estados Unidos vs. Australia.



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Así llegó el segundo tanto, a los 43' del primer tiempo, a través de un tiro libre. Sergino Dest disparó desde media distancia, y Alex Freeman la mandó a guardar tras aprovechar el desvío en un defensor. Se fueron al entretiempo con una buena ventaja en el marcador y el juego.

El elenco de Mauricio Pochettino ganó 2 a 0 y está en la siguiente fase: Embed LLEGÓ EL SEGUNDO: Freeman ganó por arriba y marcó el 2-0 de Estados Unidos ante Australia. Revisión mediante, se concedió el gol.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Mm4tS2lDIq — SportsCenter (@SC_ESPN) June 19, 2026 La segunda mitad prácticamente estuvo de más. Australia le quitó la pelota a Estados Unidos y trató de generar peligro con centros cruzados y asociaciones rápidas, pero le faltó poder de fuego y se diluyó en intenciones. Los dueños de casa, mientras tanto, cuidaron los dos goles de diferencia en el marcador sin desesperarse por encontrar el tercero.