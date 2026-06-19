Estados Unidos superó a Australia y clasificó a la siguiente instancia del Mundial 2026

Estados Unidos estiró su buen presente en el Grupo D del Mundial 2026, y se quedó con uno de los boletos a 16vos de final después de ganarle 2 a 0 a Australia con los goles de Cameron Burgess en contra y Alex Freeman. Primer objetivo cumplido para el argentino Mauricio Pochettino.
El comienzo del partido invitaba a pensar en una tarde fatídica para los Norteamericanos, cuando una desinteligencia defensiva le dejó servido el tanto a Mohamed Toure, sin embargo la buena respuesta de Matt Freese ahogó esa posibilidad. Después de esa acción, el cuadro local no volvió a sufrir contratiempos y erigió un triunfo merecido.
Estados Unidos abrió rápido el marcador:
Con la misma velocidad y dinámica que sorprendió a propios y extraños en el debut, Balogun hizo una buena escalada individual para luego buscar a Ricardo Pepi, aunque Cameron Burgess se interpuso en el camino para desviarla contra su meta sin intención. La apertura del marcador le sentó bien a los de Pochettino, que continuaron apretando a su rival.
Así llegó el segundo tanto, a los 43' del primer tiempo, a través de un tiro libre. Sergino Dest disparó desde media distancia, y Alex Freeman la mandó a guardar tras aprovechar el desvío en un defensor. Se fueron al entretiempo con una buena ventaja en el marcador y el juego.
El elenco de Mauricio Pochettino ganó 2 a 0 y está en la siguiente fase:
La segunda mitad prácticamente estuvo de más. Australia le quitó la pelota a Estados Unidos y trató de generar peligro con centros cruzados y asociaciones rápidas, pero le faltó poder de fuego y se diluyó en intenciones. Los dueños de casa, mientras tanto, cuidaron los dos goles de diferencia en el marcador sin desesperarse por encontrar el tercero.
Triunfazo de uno de los países organizadores, que se quedó con uno de los boletos para disputar la fase de 16vos de final del Mundial 2026. Australia, mientras tanto, deberá jugarse todas sus fichas en la última jornada ante Paraguay.
Minuto a minuto y estadísticas de Estados Unidos - Australia: