Récord de tarjetas rojas en el Mundial 2026: ¿Por qué hay tantas expulsiones y cómo afecta el Fair Play?

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 arrancó con una intensidad pocas veces vista, pero no solo por los goles. La gran sorpresa en las primeras de cambio es la inédita rigurosidad disciplinaria : con apenas 28 partidos disputados, el certamen ya acumula seis tarjetas rojas .

México venció a Corea del Sur y se convirtió en el primer clasificado del Mundial 2026

Para tomar dimensión del fenómeno, esta cifra ya supera el total de expulsiones de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 , donde solo se registraron cuatro rojas en los 64 partidos de cada edición.

El partido inaugural de este Mundial ya dejó una marca en los libros de historia al convertirse en el debut con más expulsados de la historia de las Copas del Mundo . En ese encuentro, vieron la tarjeta roja:

A esta lista de sancionados se sumaron en los días posteriores Tarik Muharemovic (Bosnia y Herzegovina), junto a Homam Ahmed y Assim Madibo (ambos de Qatar).

Si bien el récord absoluto lo sigue ostentando Alemania 2006 c on 28 expulsados en total (incluyendo la famosa "Batalla de Núremberg" entre Países Bajos y Portugal), el promedio actual del Mundial 2026 amenaza con romper todos los esquemas si se mantiene la tendencia.

image El Mundial 2026 ya tiene más expulsados que Rusia 2018 y Qatar 2022. Gentileza.

La nueva regla de la FIFA: El motivo detrás de la lluvia de rojas

¿A qué se debe este repentino incremento de sanciones? No es casualidad, sino el resultado de una estricta modificación reglamentaria impulsada por la FIFA para este torneo. El máximo organismo del fútbol decidió castigar con expulsión directa las siguientes conductas:

Taparse la boca: Se sanciona a los jugadores que se cubran la boca con la mano, el brazo o la camiseta mientras discuten con un rival durante una acción ofensiva.

Protestas en retirada: Tarjeta roja para quienes abandonen el campo de juego de manera voluntaria como queja ante un fallo arbitral.

Incitar al boicot: La normativa castiga con dureza a los futbolistas que promuevan que sus compañeros o miembros del cuerpo técnico abandonen o "deserten" del partido.

El Fair Play: Un factor clave para clasificar a los 16avos de final

Esta acumulación de tarjetas no solo vacía los bancos de suplentes para las próximas fechas, sino que puede ser el factor que defina qué selecciones clasifican a los 16avos de final en los grupos más ajustados.

Si dos equipos terminan la fase de grupos empatados en puntos, resultados entre sí y diferencia de gol, el pase a la siguiente ronda se definirá por la tabla de Juego Limpio (Fair Play). En este sistema, cada tarjeta resta puntos de la siguiente manera: