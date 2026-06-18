Preparación extrema en Alemania: convierten túneles y estaciones de metro en refugios ante una posible guerra

Alemania solo cuenta con 579 refugios operativos para 84 millones de personas, una cifra drásticamente inferior a las redes de protección de Finlandia o Suiza.

Alemania ha iniciado el cambio más profundo en su política de protección civil desde el fin de la Guerra Fría. Con una inversión de 10.000 millones de euros, el gobierno de Berlín busca adaptar al país a un escenario donde un conflicto bélico en suelo europeo ya no se considera una hipótesis remota, sino una posibilidad real.

La invasión rusa de Ucrania modificó profundamente la visión de seguridad en el continente. En este contexto, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, lanzó una frase que sintetiza el nuevo enfoque: “Ucrania ya no existiría si se hubiese comportado como nosotros”, señalando la urgencia de abandonar la pasividad en la preparación civil. Actualmente, el país dispone de apenas 579 refugios públicos con capacidad para 478.000 personas, una cifra ínfima para una población de 84 millones.

image Un mapa digital frente a los búnkeres de hormigón Lejos de apostar por la construcción masiva de nuevos búnkeres, el gobierno alemán decidió avanzar hacia un modelo basado en la respuesta rápida y la autoprotección ciudadana. La estrategia prevé elaborar un mapa nacional de espacios que puedan utilizarse como refugios temporales, como estaciones de metro, túneles, garajes subterráneos y subsuelos de edificios públicos. Las autoridades explican que los tiempos de reacción frente a ataques con misiles o drones son mucho menores que en décadas pasadas.

Por esta razón, el Estado busca desarrollar sistemas digitales capaces de indicar en tiempo real a cada ciudadano cuál es el lugar protegido más cercano y cómo actuar. El plan también contempla la compra de 1.000 vehículos especiales para emergencias, la adquisición de 110.000 camas de campaña y la instalación de capacidad médica de emergencia en 50 puntos estratégicos del país. La prioridad es construir una red flexible ante conflictos militares, ciberataques o sabotajes a infraestructura crítica.

image De los búnkeres de la Guerra Fría a las alertas en el celular La comparación con otros países europeos evidencia el rezago alemán. Mientras Finlandia dispone de 50.500 refugios para proteger a casi toda su población y Suiza cuenta con más plazas que habitantes, Alemania redujo progresivamente su infraestructura tras el fin de la Guerra Fría. Ahora, el símbolo de esta nueva etapa no será el tradicional búnker de hormigón, sino una alerta en el teléfono celular que indique dónde refugiarse cuando cada minuto cuenta.