El club alemán volvió a disputar el "clásico" más desigual del mundo. Fue este jueves, en la pequeña localidad de Tegernsee.

Alemania: un pacto, 99 goles y el debut de un tesorero de 50 años contra el implacable Bayern Munich

La superioridad del Bayern Munich en el fútbol de Alemania es innegable. Es el que más veces salió campeón a nivel local e internacional, y el que más poderío económico, social y deportivo concentra. Sin dudas, es el cuadro a vencer para todos los cuadros de aquel país. Entre ellos, el humilde Rottach- Egern que hoy perdió ¡15 a 0!

El encuentro amistoso se disputó en la jornada de este jueves en el predio donde hace de local el Rottach - Egern, un equipo que participa en las categorías amateurs del ascenso alemán. Allí, los dirigidos por Vincent Kompany aplastaron a su rival con un contundente 15 a 0. Los goles fueron convertidos por: Arijon Ibrahimovic x2, Felipe Chávez x2, Maycon Cardozo x2, Armindo Sieb x2, Filip Pavic, João Palhinha, Bara Ndiaye, Bastian Assomo, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich y Skender Nuraj.

Lejos de tratarse de un récord negativo, es uno de los mejores resultados que el humilde conjunto de Tegernsee ha podido lograr ante el poderoso Bayern en los cinco partidos de pretemporada que han compartido en los últimos años. El acumulado total de esos cinco choques marca un increíble número de 99 goles recibidos por los locales, contra apenas 3 convertidos.

La historia detrás del enfrentamiento más desigual del mundo: La historia es tan curiosa como el resultado en sí mismo. En 2018, Bayern Munich eligió la región de Tegernsee para realizar los trabajos previos al inicio de la temporada. La calidez del pueblo, su tranquilidad y la facilidad para armar allí su campamento resultaron una atracción difícil de ignorar. Para los vecinos de la pequeña localidad de 3970 habitantes, la presencia del gigante alemán causó furor desde el primer momento.

Allí comenzó un pacto entre ambas partes que se fue consolidando con el tiempo. Algunos informes hablan de una claúsula especial por parte de las autoridades de ese pueblo, que indica que el Bayern Munich solamente podía quedarse a cambio de disputar un partido amistoso con el club dueño de casa. Lo cierto es que, a mediados de ese año, se dio el inolvidable primer enfrentamiento entre una institución con estrellas mundiales y otra con policías, estudiantes, comerciantes, médicos y agricultores que se juntan a despuntar el vicio en tiempos libres. ¿El resultado?, 20 a 2.