19 de junio de 2026 - 19:11

Darío Herrera debutará como árbitro principal en el Mundial 2026

El juez neuquino dirigirá el compromiso entre las selecciones nacionales de Bélgica e Irán por el Grupo G del Mundial 2026

El réferato nacional tendrá otro representante en el Mundial 2026 y es Darío Herrera que impartirá justicia en el Bélgica vs. Irán este domingo

El réferato nacional tendrá otro representante en el Mundial 2026 y es Darío Herrera que impartirá justicia en el Bélgica vs. Irán este domingo

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El árbitro argentino Darío Herrera debutará como juez principal en el Mundial 2026, luego de ser designado por la FIFA para dirigir el partido entre Bélgica e Irán, correspondiente a la segunda fecha del Grupo G.

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¿Qué dirigirá Herrera en el Mundial 2026?

El encuentro se disputará el próximo 21 de junio, desde las 16, en el Los Angeles Stadium, y marcará la primera participación de Herrera como árbitro central en una Copa del Mundo.

El neuquino estará acompañado por sus compatriotas Cristian Navarro y Gabriel Chade, quienes cumplirán funciones como asistentes en un partido importante para la zona que también integran Egipto y Nueva Zelanda.

La designación representa un paso relevante para el arbitraje argentino en el torneo, ya que Herrera tendrá su estreno absoluto en el máximo certamen de selecciones después de haber construido un largo recorrido en el plano local e internacional.

El cruce entre Bélgica e Irán llega con peso propio dentro del Grupo G, ya que ambos seleccionados necesitan sumar después de una primera fecha que dejó mucha paridad en la zona.

Bélgica igualó en su debut ante Egipto, mientras que Irán también repartió puntos frente a Nueva Zelanda, por lo que el encuentro de la segunda jornada puede empezar a marcar el rumbo de la clasificación.

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