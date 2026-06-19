Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras las peleas internas de Portugal en el Mundial 2026

El empate ante Congo en el debut del Mundial 2026 le costó muy caro a Portugal, aunque no desde lo estadístico. La decepción por la igualdad ante un equipo claramente inferior tuvo como principal apuntado a Cristiano Ronaldo , cuya figura generó un revuelo mediático digno de novela.

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Apenas el árbitro marcó el final del partido, las cámaras de televisión se posaron sobre CR7, el capitán y principal referente Luso. Su cara de bronca denotaba poca conformidad con lo realizado por el equipo, y por el hecho de no haber podido convertir en su sexta Copa del Mundo. Sus compañeros también dejaban notar su descontento, aunque el motivo parece haber sido otro.

Ya en zona de vestuarios, la verdad se reveló. Los integrantes del plantel de Portugal no están de acuerdo con el trato especial que recibe Ronaldo, y la determinación de que juegue 90 minutos esperando como ariete a una chance para convertir. El que soltó la bomba fue Joao Neves, que aseguró a la prensa: "Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar . No es diferente a los demás".

Joao Neves no dijo nada malo en ningún momento del falso Ronaldo y todos sus fans han ido a insultarle masivamente. pic.twitter.com/osoAwTW724

Esa frase, corta pero contundente, explotó en el seno del plantel Luso y se repitió por las redes sociales con una velocidad asombrosa. Así, las reacciones no tardaron en llegar.

La primera situación complicada se dio con los fanáticos del Bicho, que inundaron las cuentas personales de los jugadores de Portugal con mensajes de apoyo a su ídolo . Hubo de todo: amenazas, bromas, muestras de afecto, insultos y consejos como "dale la pelota a Cristiano para que te haga famoso".

Embed Hay un CLIMA COMPLICADO en Portugal post empate vs Congo, el posteo de la hermana de Cristiano y las palabras de João Neves.



Hinchas portugueses y fanáticos de CR7 LLENARON DE COMENTARIOS los posteos de João Neves, insultándolo y recriminando sus declaraciones.



Lo… https://t.co/2MV0fVVWvM pic.twitter.com/efkPxnR2hD — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 19, 2026

Pero la cosa no quedó ahí y continuó escalando. La hermana de Cristiano utilizó su perfil personal para lanzar sus propias frases picantes. "Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa. Muy extraña. Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final”, expresó.

En el medio, la malicia de internet metió la mano. En X comenzaron a aparecer supuestos comentarios e historias cruzadas entre jugadores de Portugal dando cuenta de una pelea con Cristiano Ronaldo, y una supuesta decisión de dejar de respetarlo dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, eran fotos fake creadas por diversos usuarios y replicadas en medios de comunicación.

Portugal y Cristiano Ronaldo buscan controlar el daño:

Embed Y en medio de todo el escándalo que se ha generado por las declaraciones de Joao Neves y las reacciones en Portugal tras el empate ante Congo, Cristiano Ronaldo salió a publicar una foto con sus compañeros de selección (incluido Joao Neves) y escribió el siguiente mensaje:… pic.twitter.com/alUzivL41L — Invictos (@InvictosSomos) June 19, 2026

Así se llegó a la práctica de este viernes por la tarde, donde todos los focos estaban puestos en lo que sucedería entre los integrantes del plantel de Portugal. El defensor Ruben Dias fue el primero en poner paños fríos ante la prensa, asegurando que "Cristiano recibe mucha atención y siempre está en el punto de mira, así ha sido desde que estoy en la selección y así seguirá siendo en el futuro. Por lo tanto, no hay nada nuevo, es sólo ruido mediático. Todos, incluido Cristiano, estamos acostumbrados a lidiar con esta presión mediática".

Luego, Ronaldo rompió el silencio al publicar una foto en Instagram que muestra a una decena de jugadores Lusos posando sonrientes, con el epígrafe: "Siempre unidos".

En plena Copa del Mundo, y con la presión enorme de ser un firme candidato al título, Portugal puso en marcha una estrategia de control de daños, para intentar contener una explosión que parece tener más capítulos que entregar en el futuro cercano.