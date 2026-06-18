Cristiano Ronaldo y la dieta de los 1.000 goles: "Desayuno café con huevos y aguacate..."

El astro luso eliminó los lácteos, el pan y la pasta de su dieta para evitar el aumento de azúcar en sangre y mantenerse veloz en el campo a sus 41 años.

Cristiano Ronaldo afronta su sexto Mundial con 41 años y un objetivo ambicioso: alcanzar los 1.000 goles oficiales. Para lograrlo, el futbolista portugués ha perfeccionado su alimentación al milímetro, eliminando productos procesados y priorizando nutrientes que fortalezcan su musculatura y reduzcan su edad biológica en plena competencia.

A sus 41 años, la leyenda de Cristiano Ronaldo trasciende el fútbol por su capacidad de mantener un rendimiento de élite durante décadas. Su preparación se sustenta en tres pilares: entrenamiento físico, descanso y una nutrición estrictamente controlada por su chef personal en Arabia Saudí. El objetivo es llegar a los 42 años como profesional para completar su colección de trofeos y récords.

image Desayuno: los alimentos que nunca pueden faltar Su rutina comienza con un desayuno que aporta “energía constante al ser rico en grasas saludables y ayudar a la saciedad y la salud cardiovascular” a través de la palta. Lo acompaña con huevos, que define como una “fuente potente de proteínas para construir” sus músculos, y un café solo sin lácteos ni azúcar, aprovechando la cafeína como estimulante natural antes de entrenar.

Almuerzo: lleno de proteínas y algunos alimentos prohibidos Para el resto del día, el luso apuesta por una combinación de «verduras, pollo y pescado». Según su equipo de cocina, estos alimentos proporcionan “proteínas, vitaminas y grasa saludables sin calorías extras”, permitiendo que el pollo y el pescado “fortalezcan sus músculos” mientras que la fibra de las verduras mejora la digestión.

Tan relevante como lo que consume es aquello que ha decidido erradicar de su organismo. Ronaldo ha colocado en su “lista negra” productos que antes formaban parte de su plan, como lácteos, pasta y pan. La decisión de eliminar las harinas blancas responde a que estas elevan el azúcar en sangre y aumentan el peso, factores que le harían sentirse más lento en el terreno de juego durante la alta competencia.