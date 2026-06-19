Legisladores noruegos sorprendieron con una "remada vikinga" para alentar a su Selección en el Mundial 2026

La fiebre mundialista también llegó a los recintos de la política en Noruega y generó uno de los momentos más llamativos y divertidos del Mundial 2026. Durante una asamblea legislativa, miembros del Parlamento noruego se unieron para alentar a su Selección con un gesto emblemático.
Antes de iniciar la sesión en el Storting de Oslo, el presidente de la Cámara, Masud Gharahkhani, propuso enviar un mensaje de apoyo a los jugadores de la Selección noruega. “Colegas, tenemos una petición inusual de la presidencia, ahora que estamos con la sala completa. ¿Cómo puede el Storting enviar un saludo a nuestros muchachos del Mundial? No hay mejor manera que remar, remar. ¿Están conmigo?”, expresó Gharahkhani.
Ante la propuesta, los legisladores realizaron la tradicional "remada vikinga", que se convirtió en un ritual representativo de la hinchada noruega durante esta Copa del Mundo. Sincronizados, los parlamentarios se unieron a la iniciativa mientras gritaban "Ro" (remen) hasta que el Presidente dio la orden "Heia Norge!”, que significa "orden en la sala".
Al terminar el momento y antes de dar inicio a la sesión, Gharahkhani sentenció: "Muy bien. Este es el mejor Parlamento del mundo”.
Opiniones a favor y en contra del gesto mundialista
Sin embargo, hubo algunos legisladores que no se sumaron a la "remada vikinga". Uno de ellos fue Erlend Wiborg, del Partido del Progreso, quien declaró su apoyo a la Selección, pero cuestionó el momento elegido para la celebración. “No creo que el entrenador consiga más puntos porque 169 representantes se sienten a remar en el Parlamento”, expresó.
Por otro lado, hubo quienes defendieron el gesto y destacaron el valor simbólico del cántico mundialista noruego. "Debe estar permitido que los parlamentarios apoyen a la Selección. No creo que nadie salga perjudicado por remar un poco”, sostuvo el legislador Mímir Kristjánsson.
El momento se sumó al clima de expectativa que vive la hinchada noruega de cara al partido contra Senegal el próximo lunes.