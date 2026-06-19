Legisladores noruegos sorprendieron con una "remada vikinga" para alentar a su Selección en el Mundial 2026

Miembros del Parlamento en Oslo se sumaron al ritual icónico de la hinchada noruega y el momento se viralizó en redes sociales.

Miembros del Parlamento participan en una celebración de remo vikingo para mostrar su solidaridad con la selección nacional de fútbol de Noruega dentro de la cámara del Storting, el Parlamento noruego, en Oslo, Noruega, el 18 de junio de 2026. (Noruega)

La fiebre mundialista también llegó a los recintos de la política en Noruega y generó uno de los momentos más llamativos y divertidos del Mundial 2026. Durante una asamblea legislativa, miembros del Parlamento noruego se unieron para alentar a su Selección con un gesto emblemático.

Antes de iniciar la sesión en el Storting de Oslo, el presidente de la Cámara, Masud Gharahkhani, propuso enviar un mensaje de apoyo a los jugadores de la Selección noruega. “Colegas, tenemos una petición inusual de la presidencia, ahora que estamos con la sala completa. ¿Cómo puede el Storting enviar un saludo a nuestros muchachos del Mundial? No hay mejor manera que remar, remar. ¿Están conmigo?”, expresó Gharahkhani.

Embed El estilo vikingo de los noruegos para apoyar a su selección en el Mundial 2026 llega al parlamento de su país. Los políticos también “reman” por Haaland y compañía. Video: RR SS pic.twitter.com/SsEQmxCnE0 — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) June 18, 2026 Ante la propuesta, los legisladores realizaron la tradicional "remada vikinga", que se convirtió en un ritual representativo de la hinchada noruega durante esta Copa del Mundo. Sincronizados, los parlamentarios se unieron a la iniciativa mientras gritaban "Ro" (remen) hasta que el Presidente dio la orden "Heia Norge!”, que significa "orden en la sala".

Al terminar el momento y antes de dar inicio a la sesión, Gharahkhani sentenció: "Muy bien. Este es el mejor Parlamento del mundo”.

Opiniones a favor y en contra del gesto mundialista Sin embargo, hubo algunos legisladores que no se sumaron a la "remada vikinga". Uno de ellos fue Erlend Wiborg, del Partido del Progreso, quien declaró su apoyo a la Selección, pero cuestionó el momento elegido para la celebración. “No creo que el entrenador consiga más puntos porque 169 representantes se sienten a remar en el Parlamento”, expresó.