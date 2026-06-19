19 de junio de 2026 - 21:45

Horror: detuvieron a un hombre por "arrojar" a un niño a un estanque de cocodrilos en un zoológico

Ocurrió en Reino Unido. La principal hipótesis apunta al detenido, quien no tendría relación con el niño de 3 años.

Horror: lanzaron a un niño de 3 años a un estanque de cocodrilos.

Horror: lanzaron a un niño de 3 años a un estanque de cocodrilos.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un hombre de 30 años fue detenido en Reino Unido tras ser acusado por intento de asesinato: habría lanzado a un niño de tres años al estanque de cocodrilos de un zoológico. Según informaron medios locales, la víctima terminó con graves heridas tras ser atacado por los animales.

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El aberrante hecho ocurrió en Johnson's of Old Hurst, un zoológico y granja ubicado en Huntingdonshire, en el condado de Cambridgeshire. El caso generó conmoción, ya que el niño permanece internado en estado crítico tras ser trasladado de urgencia al Hospital Addenbrooke.

No obstante, las autoridades del lugar afirman que el pequeño se encuentra estable, a pesar de las profundas lesiones.

Un niño atacado por cocodrilos: la hipótesis

La investigación comenzó cuando la Policía recibió un llamado de urgencia cerca de las 13.24 de este jueves por una desesperante situación. La alerta provocó el despliegue de los agentes que, apenas llegaron al lugar del hecho, tomaron declaración a todas las personas que estaban en el predio.

Ahora, los investigadores intentan determinar cómo llegó el menor al estanque y qué ocurrió en los minutos previos al ataque. Hasta el momento, las autoridades consideran que se trató de un hecho totalmente aislado y mantienen bajo custodia al principal sospechoso, ante un posible giro rotundo.

La inspectora Verity McCann, de la Policía local, señaló que no existen pruebas de que el hombre acusado y detenido tuviera algún vínculo con el niño. Esa hipótesis refuerza una de las principales líneas de investigación del caso.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad pidieron paciencia y no dejarse llevar por la circulación de versiones aún no confirmadas. Primeramente será necesario reunir pruebas y testimonios que permitan esclarecer con precisión las circunstancias del hecho.

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