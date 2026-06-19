Trágico choque entre dos trenes de pasajeros en Inglaterra dejó un muerto y 89 heridos

Al menos una persona murió y 89 resultaron heridas , de las cuales 11 se encuentran “muy graves” como consecuencia del choque entre dos trenes en la zona de Bedford, ubicada 90 kilómetros al norte de Londres, según informaron las autoridades.

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El accidente se produjo este viernes cuando uno de los trenes se detuvo por completo después de reportar una falla y fue alcanzado por detrás por un segundo convoy que viajaba en la misma dirección, según informó Sky News.

Los trenes implicados en la colisión en la zona de Bedford fueron el de las 16:40 que cubría la ruta de Corby a London St Pancras y el de las 15:50, que recorría la ruta de Nottingham a London St Pancras, según ha confirmado East Midlands Railway, la operadora del servicio.

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra comunicó que un total de 89 personas resultaron heridas en la colisión de dos trenes, que según la policía dejó un fallecido. El informe indica que 11 personas tienen “lesiones muy graves”, 22 están gravemente heridas y otras 56 tienen lesiones leves, reportó la BBC.

“Enviamos un gran número de recursos al lugar del accidente , incluyendo más de 20 ambulancias, equipos especializados de respuesta en zonas peligrosas y seis ambulancias aéreas. Todos los pacientes con las lesiones más graves ya han sido trasladados del lugar del accidente al hospital”, agregó.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó sus condolencias a la familia de la persona fallecida: “Ante todo, mis pensamientos están con la familia de la persona que lamentablemente ha perdido la vida, y con aquellos que han resultado gravemente heridos”, escribió en la red X. “Agradezco a los servicios de emergencia su rápida respuesta ante este trágico incidente”, añadió.

East Midlands Railway informó que su personal se encuentra en el lugar de los hechos, trabajando con Network Rail y los equipos de emergencia.

Medios británicos informaron que el incidente tuvo como resultado lesiones serias en algunos de los pasajeros a bordo y una importante afectación de los servicios ferroviarios. Un testigo dijo a la BBC que vio a personas con “rostros ensangrentados” y al parecer con “piernas fracturadas”, según reportaron.

“Pedimos a la gente que evite la zona”, dijo la policía de Bedfordshire. Se ha pedido a los familiares y amigos de los pasajeros heridos que no se desplacen al lugar del accidente.

Los servicios ferroviarios de East Midlands Railway con origen y destino en la estación de London St Pancras fueron suspendidos durante el resto del día.

La secretaria de transporte, Heidi Alexander, escribió en X: “Me preocupa profundamente escuchar los informes sobre la colisión en la que se vieron involucrados dos trenes de pasajeros de East Midlands Railway. “Agradezco a los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar atendiendo a los afectados”, agregó.