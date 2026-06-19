19 de junio de 2026 - 20:50

Los perturbadores videos de uno de los acusados por la muerte de la joven arrojada al vacío en Brasil

Luis Felipe Feliciano Egoroff mostraba en redes sociales un historial de imprudencias. Actualmente se encuentra detenido junto a dos compañeros.

Brasil: los videos con imprudencias que subía uno de los acusados por la muerte de la joven arrojada al vacío

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Los Andes | Redacción Mundo
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Luis Felipe Feliciano Egoroff (32), uno de los tres instructores detenidos, tenía publicados videos en sus redes sociales con imprudencias y falta de protocolos de seguridad elementales para este tipo de actividades.

Uno de los videos más polémicos, publicado en septiembre de 2022, muestra a un grupo de instructores lanzando una bolsa negra que simulaba contener un cadáver desde el mismo puente donde falleció María Eduarda. La grabación, que se viralizó tras la tragedia, iniciaba con el mensaje: "Deshaciéndose de un cadáver".

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Paradójicamente, el instructor utilizaba este video macabro para publicitar saltos en el "Puente Esqueleto", promocionando plazas limitadas y facilitando un contacto de WhatsApp para los interesados. Tras el accidente fatal, internautas inundaron la publicación con críticas, calificándola como una "broma de mal gusto" y alertando a la Policía y Fiscalía de São Paulo.

Saltos con niños: el riesgo como espectáculo

La imprudencia de Egoroff no se limitaba a bromas de humor negro. Otro registro estremecedor de mayo de 2023 muestra al instructor realizando un salto de rope jumping desde 40 metros de altura con un niño agarrado a su pecho.

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En las imágenes, se observa al pequeño abrazando con fuerza a Egoroff mientras este toma carrera y se lanza al vacío. Este no fue un hecho aislado; existen registros similares de 2020 y 2021 donde el acusado aparece con otros menores a punto de saltar o en pleno vuelo.

La investigación reveló que Egoroff y sus compañeros trabajaban para "Entre Cuerdas", una empresa que solo existía en Instagram y carecía de registro formal.

Por cada salto, el instructor cobraba unos 180 reales (aproximadamente 35 dólares), alegando que la seguridad se verificaba "en conjunto" con sus colegas. Sin embargo, al ser consultado sobre por qué no se sujetó a María Eduarda, Egoroff afirmó ante la policía que no recordaba si él había sido el responsable de la inspección final.

Brasil: prisión preventiva para tres instructores tras la muerte de una joven en rope jumping
Brasil: prisión preventiva para tres instructores tras la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas en rope jumping.

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Actualmente, Luis Felipe Feliciano Egoroff, junto a Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, se encuentra bajo prisión preventiva.

Los tres enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura legal que sostiene que, aunque no tuvieran la intención directa de matar, los acusados asumieron plenamente el riesgo de provocar la muerte debido a su extrema negligencia.

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