"Necrofilia": escalofriante denuncia de dos diputadas por la joven que murió arrojada al vacío en Brasil

Brasil: investigan posible "transporte clandestino" en el choque de helicópteros donde murió el youtuber Gaspi

"¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?": la frase de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas antes de morir

Dos diputadas federales denunciaron ante las autoridades una ola de publicaciones en redes sociales que hacían referencias sexuales, violentas y degradantes sobre la víctima después de su fallecimiento.

Las legisladoras Erika Hilton (PSOL - SP) y Tabata Amaral (PSB - SP) solicitaron investigaciones formales contra usuarios de internet que difundieron mensajes vinculados con la violación, la necrofilia y la profanación de cadáveres tras la tragedia ocurrida en la ciudad de Limeira.

Entre los comentarios se encontraban: "¿Habrá una fiesta en la morgue?", "Si juntas bien las piezas, aún puedes divertirte" y "Yo yendo a la morgue a reunir las piezas para hacer una fiesta", destacó el medio brasileño Uol.

"Necrofilia": fuerte denuncia de dos diputadas tras la muerte de Maria Eduarda en Brasil

"¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?": la frase de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas antes de morir lanzada al vacío

La diputada Erika Hilton presentó una denuncia ante la Policía Federal brasileña y compartió capturas de pantalla con algunos de los mensajes que comenzaron a circular en la red social X.

Según explicó la diputada, las publicaciones constituyen delitos y representan una expresión extrema de misoginia.

“Estoy denunciando ante la Policía Federal varios perfiles que incitaron a la violación, la necrofilia y la profanación del cadáver de la joven María Eduarda. Esto es misoginia, esto es incitación y esto es un delito”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ErikakHilton/status/2066542847533224398&partner=&hide_thread=false Estou denunciando à Polícia Federal diversos perfis que incitaram o estup*o, a necrofilia e o vilipêndio do cadáver da jovem Maria Eduarda.



Maria Eduarda faleceu aos 21 anos, vítima de um grupo de “rope jump” que atirou o seu corpo de uma ponte sem checar a fixação da corda.… pic.twitter.com/2AH0SWMqe8 — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) June 15, 2026

Entre los comentarios denunciados aparecían mensajes que hacían referencia a supuestas prácticas sexuales con el cuerpo de la víctima, lo que provocó una fuerte reacción pública en Brasil.

Por su parte, Tabata Amaral dijo en Instagram que presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal para que se investiguen posibles delitos de odio cometidos a través de internet.

“Ni siquiera en nuestro lecho de muerte las mujeres encontramos la paz”, escribió la legisladora en sus redes sociales.

El planteo apunta a determinar si los autores de los mensajes incurrieron en figuras penales vinculadas al discurso de odio, la violencia de género y la profanación de cadáveres.

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La profanación de cadáveres, mencionada por Erika Hilton, se considera un delito contra el respeto a los muertos, según lo estipulado en el artículo 212 del Código Penal brasileño. La pena es de uno a tres años de prisión y una multa.

Qué ocurrió con Maria Eduarda en el salto del que habla el mundo

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas era una joven de 21 años, graduada en Educación Física y Gestión Deportiva que residía en Jandira, en el estado de San Pablo.

La tragedia ocurrió durante una actividad de rope jumping en el llamado Puente del Esqueleto, en Limeira. De acuerdo con la investigación preliminar, la joven fue lanzada desde una altura cercana a los 40 metros sin que estuvieran correctamente colocados los sistemas de seguridad.

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Un video incorporado a la causa muestra a tres personas levantando a la víctima y arrojándola desde el puente. Según consta en el informe policial, las imágenes sugieren que no estaba conectada a las cuerdas de protección al momento de la caída.

La causa fue caratulada inicialmente como homicidio y quedó bajo investigación de las autoridades brasileñas.

Varios responsables de la actividad fueron detenidos mientras se intenta determinar cómo se produjo la presunta negligencia que terminó con la muerte de la joven.