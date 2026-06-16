Noruega ganó a Irak y es el líder del Grupo I

En uno de los partidos del Grupo I, la selección de Noruega venció a Irak por 4 a 1. Recordemos que por este mismo emparejamiento, Francia se impuso a Senegal por 3 a 1. Así, los Vikingos Rojos son los punteros del emparejamiento, por diferencia de goles.

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El seleccionado europeo ganó 4 a 1 a su similar de Irak con dos goles de Erling Haaland, un cabezazo sublime de Leo Ostigard y un cocazo de Kristian Thorstvedt.

En términos generales el partido fue entretenido. Fue más parejo en varios segmentos de los primeros 45 minutos.

Mundial 2026. Alexander Sorloth en acción durante el juego entre Irak ante Noruega por el grupo I y que se disputó en la ciudad de Boston.

En el inicio fue el seleccionado asiático el que se adueñó de la esfera y quiso generar peligro y desarticular a su rival de turno.

A los 4' los Iraquíes avisaron con un tiro de Irak Aymen Hussein que pateó al arco y la tiró afuera.

Pero poco a poco los noruegos empezaron a emparejar las acciones y trataron de salir del asedio que impuso el cuadro de Irak.

Cerca de la media hora de partido, llegó el quiebre del cero a cero: Erling Haaland concreta la jugada y anota para su equipo. Asistencia de David Wolfe.

Antes la tocaron cinco compañeros y anotó su primer gol en mundiales.

Pero como estaba todo tan parejo, no pasaron ni tres minutos cuando Irak emparejó el marcador. Aymen Hussein aparece solo por arriba y define de cabeza ante Orjan Nyland. Asistencia de Amir AlAmmari.

Entonces todo estaba como al inicio del partido, por momentos Noruega intentaba y después eran los iraquíes que buscaba el arco de los europeos.

Ya sobre los últimos cinco minutos, otra vez Noruega gritó de alegría: Erling Haaland concretó la jugada y anota para su equipo.

Minutos más tarde Akam Hashim tuvo el empate de (Irak) pateó al arco y la tiró afuera. Fue un tiro magnifico que en otro partido terminaba en gol.

¿Qué pasó en el segundo tiempo con Noruega?

El complemento fue más aburrido, los iraquíes no encontraban los caminos al arco rival y los noruegos esperaban a que el reloj fuera quemando minutos. pero desde el banco europeo no querían sorpresas y hubo un cambio de jugadores, así apenas pasado la media hora de juego, el recién ingresado Leo Östigard apareció solo por arriba y define de cabeza ante Jalal Hassan. Asistencia de Martin Odegaard.

Luego hubo algunas intentonas de los asiáticos, pero solo quedaron en eso. En el tiempo agregado, otra vez los Vikingos se hicieron presentes en el marcador, esta vez Kristian Thorstvedt apareció solo por arriba y definió de cabeza ante Jalal Hassan. La asistencia fue de Erling Haaland la gran figura de este partido.

los noruegos ganaron Los jugadores noruegos festejan el 4 a 1 a su favor, en el partido ante Irak, que se disputó en la ciudad de Boston por el Grupo "I" EFE/EPA/GREG M. COOPER

Minuto a Minuto del encuentro