Escándalo: condenaron a prisión por "violación" y otros delitos al hijo de la princesa de Noruega

El hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Høiby , fue condenado a cuatro años de prisión tras ser encontrado culpable de dos cargos de violación. El fallo fue emitido por la Justicia luego de un proceso que incluyó múltiples acusaciones por delitos sexuales y agresiones.

Además de la pena de cárcel, los jueces absolvieron al acusado de otros dos cargos de violación, pero lo consideraron responsable de varios de los delitos que integraban la causa . Borg Høiby siguió la lectura del veredicto por videoconferencia ya que no asistió personalmente al tribunal.

El hijo de la princesa c umple prisión preventiva desde el 2 de febrero , cuando fue arrestado por nuevos hechos (entre ellos, incumplir la prohibición de contacto con una de las víctimas). Desde entonces intentó “sin éxito” obtener el beneficio de cumplir la medida en su domicilio con una tobillera electrónica.

Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado una condena de 7 años y 7 meses de prisión. Los fiscales sostuvieron que el joven cometió cuatro violaciones contra mujeres que se encontraban dormidas y con quienes previamente había mantenido relaciones consentidas.

La investigación también incluyó denuncias por conducta sexual vejatoria, agresiones, amenazas, daños, alteración del orden público, infracciones de tránsito y una causa vinculada a la ley de narcóticos . Parte de esos hechos fueron incorporados al expediente que terminó con la condena.

Por su parte, la defensa buscó la absolución de las acusaciones más graves y planteó una pena inferior a un año y medio por los delitos que fueron reconocidos por el propio acusado. Entre ellos figuraban amenazas y el transporte de marihuana.

Høiby no forma parte de la familia real de Noruega

Borg Høiby, de 29 años, es fruto de una relación anterior de Mette-Marit y no integra formalmente la Casa Real noruega. En distintas oportunidades reconoció públicamente problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas, además de trastornos psicológicos.

Realeza Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega se quedó sin el apoyo familiar para el juicio que podría condenarlo a prisión. web

El caso generó una amplia cobertura mediática y reacciones dentro y fuera del ámbito institucional. Ulf Andre Andersen, periodista de la revista Se og Hør, sostuvo que “es un momento muy peligroso, porque la familia real debe ser un modelo a seguir”. En la misma línea, el redactor jefe del medio, Niklas Kokkinn-Thoresen, señaló que “este es el mayor escándalo que ha vivido la realeza noruega; nunca habían tenido que lidiar con nada de esta magnitud”.

De acuerdo a la BBC, el príncipe heredero Haakon se dirigió a la prensa antes del inicio del juicio y expresó su cariño hacia su hijastro y reconoció que “es una parte importante de nuestra familia”, para luego referirse a las denunciantes: “Nos preocupamos por ellas. Sabemos que muchas de ustedes están pasando por un momento difícil”. Paralelamente, la princesa heredera Mette-Marit atraviesa un delicado cuadro de salud por fibrosis pulmonar y se prepara para un trasplante.