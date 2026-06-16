16 de junio de 2026 - 20:45

Ibrahim Mbaye: el gol del hijo de Francia que eligió Senegal

Formado en el PSG y seguido de cerca por el seleccionado francés, Mbaye eligió representar a Senegal y terminó convirtiéndose en protagonista al marcarle a Les Bleus en el Mundial 2026.

Ibrahim Mbaye disputa la pelota frente a los jugadores franceses Desire Doue&nbsp; y Theo Hernandez, en el partido entre Senegal y Francia.&nbsp;

Ibrahim Mbaye disputa la pelota frente a los jugadores franceses Desire Doue  y Theo Hernandez, en el partido entre Senegal y Francia. 

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EFE/ Ángel Colmenares
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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La decisión no fue menor: la Federación Francesa de Fútbol y el propio Didier Deschamps buscaban incorporarlo al proyecto de Les Bleus, con la intención de asegurar su futuro en el seleccionado mayor. Pero Mbaye optó por el camino africano y eligió vestir la camiseta senegalesa.

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El Mundial y el golpe emocional ante Francia

El destino quiso que su estreno mundialista tuviera un condimento especial. En el duelo entre Senegal y Francia por el Mundial 2026, el joven delantero se convirtió en protagonista inesperado de la jornada.

Aunque el triunfo fue para el conjunto francés, Mbaye, con apenas 18 años, marcó el descuento con una jugada individual de alto nivel: dejó atrás a la defensa rival y definió con categoría ante el arquero, firmando un gol que rápidamente dio la vuelta al mundo.

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A los pocos minutos de haber ingresado, Ibrahim Mbaye convirti&oacute; un golazo y puso a tiro a su equipo.

A los pocos minutos de haber ingresado, Ibrahim Mbaye convirtió un golazo y puso a tiro a su equipo.

Récord histórico para el juvenil africano

Con ese tanto, Mbaye se transformó en el jugador más joven en convertir para Senegal en una Copa del Mundo, pero también dejó una imagen cargada de simbolismo: el chico formado en Francia que decidió representar a Senegal terminó marcándole un gol al país donde nació.

En un mismo partido, el delantero condensó su presente y su decisión de identidad futbolística, en una escena que ya quedó como uno de los momentos más comentados del torneo.

El jugador más joven

Con apenas 18 años y 344 días, Mbaye se convirtió en el jugador africano más joven en marcar en la historia de los Mundiales. Su gol también lo ubicó como el segundo futbolista más joven en convertir en su debut mundialista, solo por detrás del español Gavi, quien lo hizo con 18 años y 110 días en 2022.

Los goleadores africanos más jóvenes en Mundiales

Ibrahim Mbaye (Senegal) – 18 años, 4 meses y 23 días – 2026

Moussa Waag (Senegal) – 19 años, 8 meses y 20 días – 2018

Haminu Draman (Ghana) – 20 años, 2 meses y 21 días – 2006

Julius Aghahowa (Nigeria) – 20 años, 3 meses y 26 días – 2002

Asamoah Gyan (Ghana) – 20 años, 6 meses y 26 días – 2006

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