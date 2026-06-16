Ibrahim Mbaye: el gol del hijo de Francia que eligió Senegal

Formado en el PSG y seguido de cerca por el seleccionado francés, Mbaye eligió representar a Senegal y terminó convirtiéndose en protagonista al marcarle a Les Bleus en el Mundial 2026.

Ibrahim Mbaye disputa la pelota frente a los jugadores franceses Desire Doue y Theo Hernandez, en el partido entre Senegal y Francia.

Ibrahim Mbaye nació en Francia, creció en el sistema formativo del Paris Saint-Germain y durante años fue considerado una de las grandes promesas del fútbol francés. Sin embargo, el delantero decidió representar a la selección de Senegal, país de sus raíces familiares.

La decisión no fue menor: la Federación Francesa de Fútbol y el propio Didier Deschamps buscaban incorporarlo al proyecto de Les Bleus, con la intención de asegurar su futuro en el seleccionado mayor. Pero Mbaye optó por el camino africano y eligió vestir la camiseta senegalesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066989972016513250&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE SENEGAL PARA DESCONTAR!



Mbaye hizo la personal y le rompió el arco a Maignan para el 2-1 ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0jvJCMFh2w — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026 El Mundial y el golpe emocional ante Francia El destino quiso que su estreno mundialista tuviera un condimento especial. En el duelo entre Senegal y Francia por el Mundial 2026, el joven delantero se convirtió en protagonista inesperado de la jornada.

Aunque el triunfo fue para el conjunto francés, Mbaye, con apenas 18 años, marcó el descuento con una jugada individual de alto nivel: dejó atrás a la defensa rival y definió con categoría ante el arquero, firmando un gol que rápidamente dio la vuelta al mundo.

image A los pocos minutos de haber ingresado, Ibrahim Mbaye convirtió un golazo y puso a tiro a su equipo. Gentileza. Récord histórico para el juvenil africano Con ese tanto, Mbaye se transformó en el jugador más joven en convertir para Senegal en una Copa del Mundo, pero también dejó una imagen cargada de simbolismo: el chico formado en Francia que decidió representar a Senegal terminó marcándole un gol al país donde nació.