15 de junio de 2026 - 17:08

Lionel Messi y otro capítulo de oro: llegará a los 200 partidos con la Selección Argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi inicia su sexta Copa del Mundo ante Argelia y alcanzará una cifra de partidos con la Selección Argentina que parecía imposible.

Lionel Messi alcanzará los 200 partidos con la Selección Argentina. Récord absoluto e histórico.&nbsp;

Lionel Messi alcanzará los 200 partidos con la Selección Argentina. Récord absoluto e histórico. 

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Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

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Este nuevo hito se suma a una trayectoria plagada de marcas históricas. Dos décadas después de su primera aparición, la Pulga sigue siendo el máximo emblema del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Y un día se supo la verdad: ¿Por qué Messi no ingresó contra Alemania en el Mundial 2006?
Lionel Messi jug&oacute; su primera Copa del Mundo en Alemania 2006. Argentina qued&oacute; eliminada en cuartos de final.&nbsp;

Lionel Messi jugó su primera Copa del Mundo en Alemania 2006. Argentina quedó eliminada en cuartos de final.

Los impactantes números de Messi en la Selección Argentina

En casi 21 años de trayectoria con la Selección Argentina, el astro rosarino ha dejado una huella imborrable. Además de la cantidad de partidos, sus estadísticas individuales y títulos lo convierten en el jugador más determinante de la historia del país:

  • Goles anotados: 117

  • Asistencias brindadas: 64

  • Minutos jugados: 16.380

  • Títulos ganados: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024.

Lionel Messi es lanzado al aire por sus compañeros de la selección de Argentina tras la coronación en la Copa América, con un triunfo sobre Brasil el sábado 10 de julio de 2021, en el Maracaná
Lionel Messi es lanzado al aire por sus compa&ntilde;eros de la selecci&oacute;n de Argentina tras la coronaci&oacute;n en la Copa Am&eacute;rica, con un triunfo sobre Brasil el s&aacute;bado 10 de julio de 2021, en el Maracan&aacute;

Lionel Messi es lanzado al aire por sus compañeros de la selección de Argentina tras la coronación en la Copa América, con un triunfo sobre Brasil el sábado 10 de julio de 2021, en el Maracaná

Messi, el dueño absoluto del ranking de presencias en la Albiceleste

Nadie vistió la camiseta de la Selección Argentina más veces que Lionel Messi. Con sus 199 partidos actuales, el rosarino lidera cómodamente una tabla histórica donde sus perseguidores ya se encuentran retirados, a excepción de uno.

Puesto Jugador Partidos Jugados Estado
Lionel Messi 199 Activo
Javier Mascherano 147 Retirado

Ángel Di María

 145 Retirado
Javier Zanetti 142 Retirado
Nicolás Otamendi 132 Activo

El récord mundial que Messi seguirá ampliando en el Mundial 2026

El capitán argentino no solo es el dueño de las estadísticas locales. Desde la final de Qatar 2022, Messi es el futbolista con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo.

Con 26 encuentros mundialistas, superó a leyendas del fútbol internacional:

  • Lionel Messi: 26 partidos

  • Lothar Matthäus (Alemania): 25 partidos

  • Miroslav Klose (Alemania): 24 partidos

  • Paolo Maldini (Italia): 23 partidos

Con el nuevo formato del Mundial 2026, que permite a los finalistas disputar hasta ocho partidos, el 10 tiene la oportunidad dorada de estirar una ventaja que ya es histórica. Este martes ante Argelia, Messi no solo iniciará la defensa del título; sumará una nueva página dorada en una historia irrepetible.

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