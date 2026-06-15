Lionel Messi y otro capítulo de oro: llegará a los 200 partidos con la Selección Argentina en el Mundial 2026

La carrera de Lionel Messi hace tiempo que dejó de medirse en años y empezó a hacerlo en récords. Este martes, cuando la Selección Argentina enfrente a Argelia en el debut del Mundial 2026, el capitán volverá a alcanzar una cifra reservada únicamente para los elegidos: llegará a los 200 partidos oficiales con la camiseta albiceleste.

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Este nuevo hito se suma a una trayectoria plagada de marcas históricas. Dos décadas después de su primera aparición, la Pulga sigue siendo el máximo emblema del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Su encuentro número 199 fue hace apenas unos días, en el amistoso previo ante Islandia, donde además volvió a convertir. Ahora, en el inicio de una nueva aventura mundialista, alcanzará una cifra redonda que parecía inimaginable aquel 17 de agosto de 2005, cuando debutó frente a Hungría y fue expulsado a los pocos segundos de ingresar.

En casi 21 años de trayectoria con la Selección Argentina, el astro rosarino ha dejado una huella imborrable. Además de la cantidad de partidos, sus estadísticas individuales y títulos lo convierten en el jugador más determinante de la historia del país:

Lionel Messi jugó su primera Copa del Mundo en Alemania 2006. Argentina quedó eliminada en cuartos de final.

Y un día se supo la verdad: ¿Por qué Messi no ingresó contra Alemania en el Mundial 2006?

Nadie vistió la camiseta de la Selección Argentina más veces que Lionel Messi. Con sus 199 partidos actuales, el rosarino lidera cómodamente una tabla histórica donde sus perseguidores ya se encuentran retirados, a excepción de uno.

Lionel Messi es lanzado al aire por sus compañeros de la selección de Argentina tras la coronación en la Copa América, con un triunfo sobre Brasil el sábado 10 de julio de 2021, en el Maracaná

Lionel Messi es lanzado al aire por sus compañeros de la selección de Argentina tras la coronación en la Copa América, con un triunfo sobre Brasil el sábado 10 de julio de 2021, en el Maracaná

Puesto Jugador Partidos Jugados Estado 1º Lionel Messi 199 Activo 2º Javier Mascherano 147 Retirado 3º Ángel Di María 145 Retirado 4º Javier Zanetti 142 Retirado 5º Nicolás Otamendi 132 Activo

El récord mundial que Messi seguirá ampliando en el Mundial 2026

El capitán argentino no solo es el dueño de las estadísticas locales. Desde la final de Qatar 2022, Messi es el futbolista con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo.

Con 26 encuentros mundialistas, superó a leyendas del fútbol internacional:

Lionel Messi: 26 partidos

Lothar Matthäus (Alemania): 25 partidos

Miroslav Klose (Alemania): 24 partidos

Paolo Maldini (Italia): 23 partidos

Con el nuevo formato del Mundial 2026, que permite a los finalistas disputar hasta ocho partidos, el 10 tiene la oportunidad dorada de estirar una ventaja que ya es histórica. Este martes ante Argelia, Messi no solo iniciará la defensa del título; sumará una nueva página dorada en una historia irrepetible.