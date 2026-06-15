La Selección Argentina debuta ante Argelia y sueña con el bicampeonato: hora, formaciones y dónde ver en vivo

La Selección Argentina inicia su camino en el Mundial 2026 con la ilusión de defender la corona. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni hará su debut oficial frente a Argelia este martes, en lo que promete ser un choque electrizante por la primera fecha del Grupo J.

Un viejo conocido: quién es el árbitro para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Fuertes muestras de dolor de Dibu Martínez en la práctica de la Selección Argentina

El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium a partir de las 22 (hora argentina) . La transmisión en vivo para el país estará disponible a través de las pantallas de TyC Sports, Telefe y DSports. También lo podrás seguir en vivo y minuto a minuto a través de Los Andes on line.

Mundial 2026. La Selección Argentina debuta ante Argelia con el sueño del bicampeonato. Juega el martes as las 22 en Kansas City.

El proceso previo al estreno no estuvo exento de complicaciones para Lionel Scaloni debido a los problemas físicos de varios futbolistas. La baja definitiva de Leonardo Balerdi (reemplazado por Marcos Senesi) encendió las alarmas, a lo que se sumaron jugadores que entrenaron de forma diferenciada durante los últimos días.

La buena noticia para el cuerpo técnico es la recuperación de la mayoría de los afectados, con una sola excepción confirmada: Nicolás Tagliafico no será de la partida debido a una lesión en el sóleo de la pierna izquierda.

En cuanto a la preparación futbolística, la campeona del mundo llega con ritmo ideal tras cosechar dos victorias en los amistosos previos:

Argentina 2 - 0 Honduras

Argentina 3 - 0 Islandia (con un rendimiento de menor a mayor que dejó buenas sensaciones).

HK0b9FIWIAA08_L Mundial 2026. La Selección Argentina debuta ante Argelia con el sueño del bicampeonato. Juega el martes as las 22 en Kansas City. Nicolás Tagliáfico descartado por lesión. Gentileza: @AFA

El presente de Argelia: la amenaza de los "Zorros del Desierto"

El combinado africano regresa a una cita máxima tras ausentarse en Rusia 2018 y Qatar 2022. Esta será su sexta participación en una Copa del Mundo y llegan con hambre de gloria. Con Riyad Mahrez como su principal bandera, los dirigidos por Vladimir Petkovic apostarán a las transiciones rápidas y a la jerarquía de sus delanteros.

Argelia demostró su poderío en los encuentros preparatorios previos al certamen, donde consiguieron dos sólidos triunfos: un ajustado 1-0 ante Países Bajos y una contundente goleada 4-0 frente a Bolivia.

Sin embargo, el DT sufrió una baja sensible de último momento: Ramy Bensebaini, defensor clave que milita en el Borussia Dortmund, quedó descartado para enfrentar a Argentina por una lesión en su tobillo izquierdo.

HK0b9FDXsAAeAem Mundial 2026. La Selección Argentina debuta ante Argelia con el sueño del bicampeonato. Juega el martes as las 22 en Kansas City. Lionel Scaloni tiene todo listo para el debut. Gentileza: @AFA.

La probable formación de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Argelia vs. Argentina por el Mundial 2026

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 22

22 TV: TyC Sports - Telefé - DSports - Canal 7 - Canal 9

TyC Sports - Telefé - DSports - Canal 7 - Canal 9 Árbitro: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak Estadio: Kansas City Stadium

Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas