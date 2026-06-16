16 de junio de 2026 - 14:45

Del triunfo ante Francia al golpe contra Arabia Saudita: así fueron los 18 debuts de Argentina en Mundiales

El conjunto nacional busca su duodécima victoria en estrenos mundialistas este martes a las 22:00, en un duelo donde Lionel Messi cumplirá 200 partidos oficiales.

Argentina y una tradición que atraviesa los Mundiales: qué pasó en sus 18 estrenos

Argentina y una tradición que atraviesa los Mundiales: qué pasó en sus 18 estrenos

Foto:

Por Francisco Moreno

Leé además

La selección española, a minutos de su primer encuentro en el Mundial 2026. 

La otra cara del Mundial 2026: un apostador perdió un millón de dólares por confiar en España ante Cabo Verde

Por Redacción Deportes
El español Mike Oyarzábal rompió las estadísticas del Mundial con sus primeros 30 minutos ante Cabo Verde.

Un jugador español hizo historia en el Mundial 2026, pero por un motivo que preocupa

Por Redacción Deportes

Esta será la decimonovena participación de la Albiceleste en la Copa del Mundo. A lo largo de su historia, el equipo nacional acumula un registro de once victorias, seis derrotas y un único empate, ocurrido ante Islandia en la edición de Rusia 2018.

El registro histórico de la Albiceleste en el primer partido

El debut más reciente en Qatar 2022 terminó en una sorpresiva derrota por 2 a 1 frente a Arabia Saudita. Sin embargo, la estadística histórica favorece a la Argentina, que ha logrado triunfos significativos en sus inicios, como el 4 a 0 ante Grecia en 1994 o las victorias consecutivas ante Nigeria en 2002 y 2010. En 1986, el camino a la segunda estrella comenzó con un 3 a 1 sobre Corea del Sur, mientras que en 1978 se venció a Hungría por 2 a 1.

Argentina-Arabia Saudita.
Argentina-Arabia Saudita.
Argentina-Arabia Saudita.

El rival de turno, Argelia, es dirigido por Vladimir Petkovic, quien manifestó su deseo de contar con el apoyo del público neutral para enfrentar al vigente campeón. Argentina llega a este compromiso con la lista de buena fe cerrada, lo que significa que el cuerpo técnico ya no podrá realizar modificaciones entre los 26 convocados.

Bajas confirmadas y récords en juego para el estreno

Para este primer encuentro, Nicolás Tagliafico será la única baja confirmada en el plantel de Scaloni. El defensor no podrá ser de la partida, obligando al entrenador a buscar alternativas en una estructura defensiva que debe estar lista para el debut ante el conjunto africano.

El partido en Kansas City tendrá un condimento especial para Lionel Messi. El capitán argentino alcanzará los 200 partidos vistiendo la camiseta de la Selección y buscará romper nuevos récords en lo que se perfila como su despedida de las citas mundialistas. Tras este debut, el fixture de Argentina continuará en el Grupo L, donde también compiten las selecciones de Austria y Jordania.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni - Mundial 2026
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que Emiliano “Dibu” Martínez está “disponible” para enfrentar a Argelia en el debut por el Mundial 2026.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que Emiliano “Dibu” Martínez está “disponible” para enfrentar a Argelia en el debut por el Mundial 2026.

La posible formación de Argentina para el debut frente a Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Los 18 debuts de la Selección Argentina en los Mundiales

  1. Uruguay 1930: Argentina 1-0 Francia
  2. Italia 1934: Argentina 2-3 Suecia
  3. Suecia 1958: Argentina 1-3 Alemania Federal
  4. Chile 1962: Argentina 1-0 Bulgaria
  5. Inglaterra 1966: Argentina 2-1 España
  6. Alemania 1974: Argentina 2-3 Polonia
  7. Argentina 1978: Argentina 2-1 Hungría
  8. España 1982: Argentina 0-1 Bélgica
  9. México 1986: Argentina 3-1 Corea del Sur
  10. Italia 1990: Argentina 0-1 Camerún
  11. Estados Unidos 1994: Argentina 4-0 Grecia
  12. Francia 1998: Argentina 1-0 Japón
  13. Corea-Japón 2022: Argentina 1-0 Nigeria
  14. Alemania 2006: Argentina 2-1 Costa de Marfil
  15. Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Nigeria
  16. Brasil 2014: Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina
  17. Rusia 2018: Argentina 1-1 Islandia
  18. Qatar 2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, movió fichas a último momento antes del debut y ya hay un nuevo convocado.

Golpe para Inglaterra en el Mundial 2026: perdió a una de sus piezas defensivas y tomó una decisión urgente

Por Francisco Moreno
El jugador francés Désiré Doué disputa la pelota con el senegalés Krépin Diatta, en el partido que están jugando Francia y Senegal en Nueva Jersey.   
En Vivo

Francia y Senegal ponen primera en el Mundial 2026: ya juegan en Nueva Jersey

Kylian Mbappé confesó sentirse aturdido en la final con la Selección Argentina

Kylian Mbappé confesó sentirse aturdido en la final con la Selección Argentina: "La forma más cruel de perder"

Deschamps, picante con Kylian Mbappé antes del Mundial 2026

Deschamps, picante con Kylian Mbappé antes del Mundial 2026: "Debo ser estúpido"