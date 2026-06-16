Del triunfo ante Francia al golpe contra Arabia Saudita: así fueron los 18 debuts de Argentina en Mundiales

El conjunto nacional busca su duodécima victoria en estrenos mundialistas este martes a las 22:00, en un duelo donde Lionel Messi cumplirá 200 partidos oficiales.

Argentina y una tradición que atraviesa los Mundiales: qué pasó en sus 18 estrenos

La Selección Argentina inicia este martes a las 22 horas su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia en la ciudad de Kansas City. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni busca defender el título obtenido en Qatar 2022 y alcanzar su duodécima victoria en un estreno mundialista.

Esta será la decimonovena participación de la Albiceleste en la Copa del Mundo. A lo largo de su historia, el equipo nacional acumula un registro de once victorias, seis derrotas y un único empate, ocurrido ante Islandia en la edición de Rusia 2018.

El registro histórico de la Albiceleste en el primer partido El debut más reciente en Qatar 2022 terminó en una sorpresiva derrota por 2 a 1 frente a Arabia Saudita. Sin embargo, la estadística histórica favorece a la Argentina, que ha logrado triunfos significativos en sus inicios, como el 4 a 0 ante Grecia en 1994 o las victorias consecutivas ante Nigeria en 2002 y 2010. En 1986, el camino a la segunda estrella comenzó con un 3 a 1 sobre Corea del Sur, mientras que en 1978 se venció a Hungría por 2 a 1.

Argentina-Arabia Saudita. Argentina-Arabia Saudita. El rival de turno, Argelia, es dirigido por Vladimir Petkovic, quien manifestó su deseo de contar con el apoyo del público neutral para enfrentar al vigente campeón. Argentina llega a este compromiso con la lista de buena fe cerrada, lo que significa que el cuerpo técnico ya no podrá realizar modificaciones entre los 26 convocados.

Bajas confirmadas y récords en juego para el estreno Para este primer encuentro, Nicolás Tagliafico será la única baja confirmada en el plantel de Scaloni. El defensor no podrá ser de la partida, obligando al entrenador a buscar alternativas en una estructura defensiva que debe estar lista para el debut ante el conjunto africano.