Del triunfo ante Francia al golpe contra Arabia Saudita: así fueron los 18 debuts de Argentina en Mundiales

La Selección Argentina inicia este martes a las 22 horas su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia en la ciudad de Kansas City. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni busca defender el título obtenido en Qatar 2022 y alcanzar su duodécima victoria en un estreno mundialista.
Esta será la decimonovena participación de la Albiceleste en la Copa del Mundo. A lo largo de su historia, el equipo nacional acumula un registro de once victorias, seis derrotas y un único empate, ocurrido ante Islandia en la edición de Rusia 2018.
El registro histórico de la Albiceleste en el primer partido
El debut más reciente en Qatar 2022 terminó en una sorpresiva derrota por 2 a 1 frente a Arabia Saudita. Sin embargo, la estadística histórica favorece a la Argentina, que ha logrado triunfos significativos en sus inicios, como el 4 a 0 ante Grecia en 1994 o las victorias consecutivas ante Nigeria en 2002 y 2010. En 1986, el camino a la segunda estrella comenzó con un 3 a 1 sobre Corea del Sur, mientras que en 1978 se venció a Hungría por 2 a 1.
Argentina-Arabia Saudita.
Argentina-Arabia Saudita.
El rival de turno, Argelia, es dirigido por Vladimir Petkovic, quien manifestó su deseo de contar con el apoyo del público neutral para enfrentar al vigente campeón. Argentina llega a este compromiso con la lista de buena fe cerrada, lo que significa que el cuerpo técnico ya no podrá realizar modificaciones entre los 26 convocados.
Bajas confirmadas y récords en juego para el estreno
Para este primer encuentro, Nicolás Tagliafico será la única baja confirmada en el plantel de Scaloni. El defensor no podrá ser de la partida, obligando al entrenador a buscar alternativas en una estructura defensiva que debe estar lista para el debut ante el conjunto africano.
El partido en Kansas City tendrá un condimento especial para Lionel Messi. El capitán argentino alcanzará los 200 partidos vistiendo la camiseta de la Selección y buscará romper nuevos récords en lo que se perfila como su despedida de las citas mundialistas. Tras este debut, el fixture de Argentina continuará en el Grupo L, donde también compiten las selecciones de Austria y Jordania.
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni - Mundial 2026
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que Emiliano “Dibu” Martínez está “disponible” para enfrentar a Argelia en el debut por el Mundial 2026.
Noticias Argentinas
La posible formación de Argentina para el debut frente a Argelia
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Los 18 debuts de la Selección Argentina en los Mundiales
- Uruguay 1930: Argentina 1-0 Francia
- Italia 1934: Argentina 2-3 Suecia
- Suecia 1958: Argentina 1-3 Alemania Federal
- Chile 1962: Argentina 1-0 Bulgaria
- Inglaterra 1966: Argentina 2-1 España
- Alemania 1974: Argentina 2-3 Polonia
- Argentina 1978: Argentina 2-1 Hungría
- España 1982: Argentina 0-1 Bélgica
- México 1986: Argentina 3-1 Corea del Sur
- Italia 1990: Argentina 0-1 Camerún
- Estados Unidos 1994: Argentina 4-0 Grecia
- Francia 1998: Argentina 1-0 Japón
- Corea-Japón 2022: Argentina 1-0 Nigeria
- Alemania 2006: Argentina 2-1 Costa de Marfil
- Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Nigeria
- Brasil 2014: Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina
- Rusia 2018: Argentina 1-1 Islandia
- Qatar 2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita