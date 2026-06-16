La otra cara del Mundial 2026: un apostador perdió un millón de dólares por confiar en España ante Cabo Verde

Mientras un apostador perdió un millón de dólares por el empate de España, otro usuario invirtió 427.952 dólares para cobrar un premio de 4,7 millones.

El debut de España en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde provocó un impacto financiero masivo en las plataformas de cripto-apuestas. Un usuario perdió un millón de dólares al confiar en la victoria del equipo europeo, un resultado que los mercados consideraban casi seguro con un 91% de probabilidad.

El apostador, cuya identidad se mantiene bajo el seudónimo de la plataforma Polymarket, decidió respaldar al seleccionado de Luis de la Fuente en Atlanta. A pesar de la fuerte suma desembolsada, la ganancia potencial era de apenas 85.000 dólares. Esta jugada se basaba en la superioridad técnica de un equipo que aparecía como máximo favorito antes del inicio.

La apuesta de bajo beneficio que terminó en pérdida total El desarrollo del encuentro cambió los pronósticos cuando el arquero de Cabo Verde, Vozinha, se lució con atajadas que impidieron el gol español. España dominó la posesión de la pelota durante todo el partido, pero careció de claridad en los últimos metros frente a una defensa rival replegada con dos líneas de cuatro y cinco hombres muy juntas. Ni siquiera el ingreso de Lamine Yamal en el segundo tiempo logró romper el empate 0-0 final.

image La resolución oficial del mercado de predicciones dejó sin efecto la inversión del usuario, quien perdió prácticamente la totalidad de su capital. El caso se viralizó en redes sociales, destacando la particularidad de arriesgar una cifra astronómica por un dividendo proporcionalmente reducido en una plataforma donde el volumen de dinero movilizado compite con las casas de apuestas tradicionales.

El éxito de la posición contraria al consenso del mercado En contraste con esta pérdida, el operador identificado como “Fishalive” realizó una jugada exitosa al posicionarse en contra del consenso mayoritario. Según los datos difundidos por la plataforma, este usuario invirtió aproximadamente 427.952 dólares en una posición vinculada a la “No victoria de España”. Esta alternativa era considerada poco probable por las cotizaciones previas al partido.