Golpe para Inglaterra en el Mundial 2026: perdió a una de sus piezas defensivas y tomó una decisión urgente

El defensor del Chelsea llega a la concentración para cubrir la vacante por un desgarro del lateral del Newcastle, a solo un día del estreno contra Croacia.

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, movió fichas a último momento antes del debut y ya hay un nuevo convocado.

La Selección de Inglaterra debuta este miércoles frente a Croacia en Texas, pero llega con cambios forzados en su lista de buena fe. Thomas Tuchel confirmó la citación de Trevoh Chalobah para reemplazar a Tino Livramento, quien sufrió una lesión de isquiotibiales que lo margina del Mundial 2026.

La baja de Livramento se produjo en el límite de las 24 horas previas al primer partido. El lateral del Newcastle padece una lesión muscular que demandará varias semanas de recuperación, lo que obligó al cuerpo técnico inglés a buscar un perfil capaz de adaptarse rápidamente al esquema defensivo para completar la lista de 26 convocados.

image Tino Livramento del Newcastle se pierde el Mundial 2026. La polivalencia de Chalobah como solución de emergencia Trevoh Chalobah, defensor del Chelsea de 26 años, fue el elegido para ocupar el puesto vacante. Su convocatoria se apoya en una temporada de alta regularidad en la Premier League, donde disputó 47 encuentros y fue uno de los jugadores con más minutos en el plantel londinense. Con 1,92 metros de altura, el futbolista destaca principalmente como zaguero central, aunque su experiencia previa como lateral derecho ofrece a Tuchel una alternativa táctica valiosa ante la ausencia de Livramento.

A pesar de su presente en el club inglés, Chalobah cuenta con escasa experiencia internacional con la selección absoluta. Su único registro con el equipo nacional absoluto data de junio de 2025, en un partido amistoso frente a Senegal que terminó en derrota para los ingleses. Su ingreso a la lista definitiva se da en un contexto de máxima presión, integrándose a un grupo que ya se encuentra en suelo estadounidense para iniciar la fase de grupos.

image Trevoh Chalobah, defensor del Chelsea. El cronograma inglés en la fase de grupos El estreno de los Tres Leones tendrá lugar en el AT&T Stadium de Arlington contra el seleccionado croata. Inglaterra llega como cabeza de serie del Grupo L, una zona que también integran Ghana y Panamá. Tras el debut, el equipo se trasladará a Massachusetts para enfrentar a los africanos el 23 de junio y finalizará su participación inicial el 27 de junio en Nueva Jersey contra el conjunto centroamericano.