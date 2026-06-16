16 de junio de 2026 - 13:22

Alerta en la Selección: el único cambio que Scaloni puede hacer en pleno Mundial 2026

El reglamento de la FIFA cerró la lista de buena fe el pasado lunes; ahora, Lionel Scaloni solo podrá realizar modificaciones en el arco ante lesiones graves o enfermedad.

Sin margen de error: el plazo que venció para Scaloni y la única excepción de la lista argentina.

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EFE/ Carlos Ramírez
Por Francisco Moreno

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La normativa de la FIFA para el certamen de 2026 es estricta respecto a la composición de las delegaciones una vez iniciado el torneo. Los equipos tuvieron hasta 24 horas antes de su primer partido para realizar variantes por causas médicas. Cumplido ese tiempo, ningún jugador de campo puede ser sustituido, aunque sufra una lesión que lo margine de la competencia.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni - Mundial 2026
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que Emiliano “Dibu” Martínez está “disponible” para enfrentar a Argelia en el debut por el Mundial 2026.

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El caso de los arqueros y la permanencia de Santiago Beltrán

La única excepción a la rigidez del reglamento se encuentra bajo los tres palos. Scaloni todavía tiene la facultad de cambiar a un arquero por otro que figure en la lista provisional de 55 nombres, siempre y cuando se acredite una lesión o enfermedad de gravedad. Por esta razón, el joven arquero de River Plate, Santiago Beltrán, permanece entrenando en Kansas junto a Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

La intención del cuerpo técnico es que Beltrán acompañe al plantel al menos hasta el partido contra Austria, programado para el próximo lunes 22 de junio. Su presencia en territorio estadounidense responde a la necesidad de contar con un reemplazo inmediato ante cualquier imprevisto de salud con los tres porteros principales. Una vez cumplido ese periodo, el jugador volará a Alicante para sumarse a la pretemporada de su club.

Santiago Beltrán
Scaloni definió que el arquero del Millo continúe junto al plantel mundialista pese a no integrar la lista definitiva.

Scaloni definió que el arquero del Millo continúe junto al plantel mundialista pese a no integrar la lista definitiva.

Mientras tanto, la atención se centra en el debut contra Argelia, un encuentro marcado por la expectativa de ver a Messi alcanzar los 200 partidos con la camiseta nacional. Cualquier baja en el mediocampo o la delantera deberá ser cubierta con los recursos actuales, ya que el reglamento no contempla excepciones para los jugadores de campo una vez que la pelota empieza a rodar en la fase de grupos.

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