Scaloni confirmó el once de Argentina para el debut ante Argelia: Medina por Tagliafico

Lionel Scaloni confirmó la formación de la Selección argentina para el debut ante Argelia, este martes desde las 22 en Kansas, por el Grupo J del Mundial 2026. El entrenador despejó las principales dudas y ratificó a Emiliano “Dibu” Martínez en el arco, mientras que Facundo Medina ocupará el lugar de Nicolás Tagliafico, descartado por una sobrecarga muscular en el sóleo izquierdo.

Selección Argentina vs. Argelia: las dudas de Lionel Scaloni antes del debut en el Mundial 2026

En el lateral derecho, Nahuel Molina comenzará como titular, aunque el cuerpo técnico planea administrarle las cargas físicas y reemplazarlo en el segundo tiempo por Gonzalo Montiel, quien ya dejó atrás molestias musculares.

La defensa se completará con la dupla central integrada por Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez , una combinación de experiencia, firmeza en los duelos y buena salida desde el fondo.

En el mediocampo, Argentina apostará por el equilibrio y la circulación con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández , mientras que Thiago Almada tendrá libertad para enlazar con los delanteros y generar desequilibrio en los últimos metros.

En ataque, Lionel Messi será titular en su sexto Mundial y estará acompañado por Lautaro Martínez , quien se impuso sobre Julián Álvarez en la consideración para el partido inaugural.

De esta manera, la formación confirmada es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El campeón del mundo afrontará el estreno tras una preparación marcada por algunas molestias físicas y dudas hasta último momento, pero Scaloni logró conformar un equipo competitivo para iniciar la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Del otro lado estará una selección argelina que llega con la intención de dar el golpe y que, en la previa, dejó en claro que enfrentará a la Argentina sin complejos.