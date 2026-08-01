Diablito Echeverri mostró toda su categoría con el Manchester City a pesar de la derrota ante Inter

El volante sumó minutos importantes pensando en la chance de quedarse en la institución Ciudadana para disputar la Premier League.

Manchester City y el Inter de Milán chocaron este sábado en un amistoso de pretemporada que sirvió para que ambos planteles puedan comenzar a aflojar las piernas de cara al inicio de la temporada. El argentino Claudio Echeverri aprovechó los minutos con los que contó, y se lució con su penal.

El Diablito sabe que no puede dejar pasar las pocas oportunidades que tiene para mostrarse. Después de su salida a préstamo con Pep Guardiola, el cambio de entrenador significa una nueva chance para quedarse con los Ciudadanos y disputar la Premier League. En ese sentido, el exRiver dio un paso adelante en el duelo preparatorio disputado en Hong Kong y se ilusiona con evitar otra mudanza.

Diablito Echeverri la picó en la derrota del Manchester City: El volante argentino ingresó en el complemento, a falta de 20 minutos. En ese lapso dentro del terreno fue uno de los más movedizos, haciéndose cargo del balón en reiteradas oportunidades en el intento por romper la paridad. De sus pies nació una de las chances más importantes para lograrlo, cuando sacó un buen remate que la defensa repelió. Sin embargo, no pudo convertir y el encuentro se fue a los penales.

Allí, Echeverri ejecutó el tercer disparo del equipo Inglés. Se trataba de un momento pesado debido a que los dos anteriores habían sido errados. Pero poco le importó al Diablito, que enfrentó con nervios de acero al arquero Ivan Provedel y se la picó para convertir. De todas formas, la tanda terminó con victoria 3 a 1 para el Inter.