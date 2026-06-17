Es esposa de una figura de Noruega, comenzó a tejer ante la escasez de merch oficial de la selección y hoy impulsa una causa solidaria

La bailarina profesional Helene Spilling Ødegaard ofrece gratis el diseño de su sombrero "We Love Martin" a cambio de donaciones voluntarias contra el cáncer infantil.

Noruega celebra su regreso a la Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia con una victoria por 4-1 frente a Irak. En medio de la fiebre mundialista y la escasez de equipación oficial, Helene Spilling Ødegaard ha transformado su afición por el ganchillo en un movimiento solidario.

Helene, bailarina profesional y esposa del capitán Martin Ødegaard, comenzó a tejer en febrero pasado durante unas vacaciones para evitar el uso excesivo de pantallas. Lo que inició como una actividad recreativa en la playa derivó en la creación de sombreros de pescador bajo el lema "Nosotros que amamos a Martin", un diseño que ya registra miles de descargas.

image Un diseño artesanal para cubrir la falta de mercancía oficial La demanda de estos accesorios responde a la dificultad para encontrar productos oficiales de la selección noruega en los comercios actuales. Ante las constantes peticiones de compra, la creadora decidió compartir el patrón de forma gratuita en su sitio web para que los aficionados puedan confeccionar sus propias prendas y vestir los colores nacionales en las gradas.

A pesar de las horas de trabajo que implica diseñar estos esquemas, Helene aclaró que no tiene intención de ganar dinero con la participación de su marido en el torneo. En su lugar, animó a quienes descarguen el diseño a realizar donaciones a la Asociación Noruega contra el Cáncer Infantil. Esta iniciativa ha generado una respuesta masiva y mensajes de agradecimiento por el enfoque terapéutico de la propuesta.

image Recomendaciones de la creadora del diseño para realizar este gorro pescador en casa Para quienes deseen iniciarse en el crochet, la autora recomienda este sombrero como un proyecto ideal para principiantes. Sugiere utilizar hilos gruesos para completar la prenda rápidamente y seguir tutoriales en línea para facilitar el proceso. Helene describe la actividad como una forma de canalizar su creatividad mientras acompaña a la selección en su histórica participación mundialista.