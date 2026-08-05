UNAM de México: quiénes deberán rendir nuevamente el examen de admisión por las sospechas de uso de IA

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer este miércoles los puntajes mínimos de referencia que definirán qué aspirantes deberán rendir un examen presencial de control . La medida surge luego de detectar resultados inusuales en el proceso de admisión a licenciatura 2026-2027, el primero realizado completamente en línea.

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La institución elaboró una tabla denominada "mínimo 2021-2026" , que reúne el menor puntaje con el que fue posible ingresar a cada carrera, plantel y modalidad durante alguno de los últimos seis procesos de admisión.

Con ese parámetro, deberán volver a rendir tanto los postulantes que obtuvieron una vacante como aquellos que quedaron fuera , siempre que hayan alcanzado un puntaje igual o superior al mínimo histórico correspondiente a la licenciatura elegida.

La UNAM indicó que cada aspirante deberá comparar el puntaje obtenido en la evaluación de este año con el valor publicado para la carrera a la que se presentó. Si el resultado es igual o superior al "mínimo 2021-2026" , el postulante deberá presentarse al examen presencial de control, cuya aprobación será un requisito para confirmar el ingreso a la universidad.

Entre las carreras con los puntajes mínimos más altos aparecen Medicina e Ingeniería Aeroespacial , ambas con 111 aciertos , seguidas por Ciencias de la Computación , con 102 , y Actuaría y Física Biomédica , con 101 aciertos .

Campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad de México (México). EFE / José Méndez

Las anomalías detectadas en el examen en línea

La decisión forma parte de las medidas extraordinarias adoptadas por la universidad después de que una comisión técnica detectara resultados atípicos durante el examen de admisión remoto. Las irregularidades despertaron sospechas sobre un posible uso indebido de herramientas de inteligencia artificial (IA) u otros mecanismos de asistencia durante la evaluación.

Según informó la institución, el examen presencial de control se desarrollará entre el 12 y el 19 de agosto en sedes ubicadas en Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana. La medida alcanzará a aproximadamente 58.000 aspirantes, aunque la universidad estima que cerca de 22.000 accederán finalmente a una plaza en alguna de las licenciaturas ofrecidas.

El análisis de los resultados reveló una variación significativa respecto de procesos anteriores. Mientras que históricamente alrededor del 3,5% de los aspirantes superaba los 100 aciertos, en esta edición esa proporción se elevó a más del 16%, situación que motivó la suspensión temporal de las inscripciones y la conformación de una comisión integrada por 16 especialistas para revisar el proceso.

Manifestación frente a la torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad de México (México). EFE / Mario Guzmán

La UNAM rescindió el contrato con la empresa del examen

En paralelo, la universidad anunció la finalización anticipada, de común acuerdo, del contrato con Territorium Life, empresa encargada del desarrollo y la operación del examen de admisión 2026-2027. La institución informó que se realizarán auditorías independientes sobre la plataforma tecnológica utilizada durante la evaluación.

El abogado general de la UNAM, Hugo Concha, explicó que la decisión fue consensuada con la empresa. Además precisó que una firma especializada llevará adelante una auditoría tecnológica integral para revisar el funcionamiento del sistema empleado durante el proceso de admisión.

Además, señaló que la universidad revisará el procedimiento mediante el cual se contrató a Territorium Life. Esa tarea estará a cargo de la Contraloría de la UNAM, mientras que el rector Leonardo Lomelí dispuso una segunda auditoría que será realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).