Una isla europea busca nuevos vecinos para vivir gratis: ofrece alojamiento, desayuno y cinco horas de trabajo

Una isla de Grecia abrió una convocatoria para quienes sueñan visitarla. Ofrece alojamiento gratuito y la posibilidad de colaborar con el cuidado de gatos.

Pasar una temporada en una isla del mar Egeo sin pagar alojamiento parece una propuesta difícil de creer. Sin embargo, un refugio de animales lanzó una convocatoria internacional para recibir voluntarios en 2027, ofreciendo hospedaje y otros beneficios a cambio de unas pocas horas diarias de colaboración.

La iniciativa despertó el interés de viajeros y amantes de los gatos de distintos países. Aunque no se trata de un empleo remunerado, el programa permite vivir en uno de los rincones más tranquilos de Grecia mientras se participa en el rescate y cuidado de decenas de felinos abandonados.

Fuera del horario de trabajo, los voluntarios tienen la posibilidad de recorrer Ermúpoli, la capital de Syros. WEB Qué ofrece el voluntariado en la isla griega de Syros La convocatoria pertenece a Syros Cats, una organización dedicada al rescate, recuperación y cuidado de gatos abandonados en la isla de Syros, ubicada en el archipiélago de las Cícladas.

Los voluntarios seleccionados reciben alojamiento gratuito, desayuno todos los días y trabajan cinco horas diarias en el refugio. Además, cuentan con un día libre por semana, lo que les permite recorrer la isla, disfrutar de sus playas y conocer sus principales atractivos turísticos.

seleccionados reciben gratuito, todos los días y trabajan en el refugio. Además, cuentan con por semana, lo que les permite recorrer la isla, disfrutar de sus playas y conocer sus principales atractivos turísticos. Durante la jornada colaboran con distintas tareas relacionadas con el bienestar de los animales. Entre ellas se encuentran alimentar a los gatos, cambiarles el agua, limpiar los espacios donde permanecen, administrar medicación básica cuando sea necesario bajo supervisión y dedicar tiempo a jugar con ellos para favorecer su socialización.

de los animales. Entre ellas se encuentran a los gatos, cambiarles el los espacios donde permanecen, cuando sea necesario bajo supervisión y dedicar tiempo a jugar con ellos para favorecer su socialización. También participan en tareas generales de mantenimiento del refugio, por lo que la organización destaca la importancia del compromiso, la responsabilidad y el interés por el cuidado de los animales. WEB Cuáles son los requisitos para participar y cómo anotarse Las próximas inscripciones se abrirán en septiembre para cubrir las estadías previstas durante 2027. Debido al interés que genera la propuesta, las vacantes suelen completarse rápidamente.

Requisitos para postularse: Es necesario ser mayor de edad.

Contar con conocimientos básicos o intermedios de inglés.

Tener una condición física adecuada para realizar las tareas diarias y sentirse cómodo conviviendo con gatos durante toda la experiencia. Además, los participantes deberán permanecer durante el período acordado con la organización y asumir los gastos de los pasajes, el seguro de viaje y los trámites migratorios que puedan corresponder según su nacionalidad.

WEB Aunque el programa no contempla un salario, representa una oportunidad para quienes buscan combinar un viaje al exterior con una experiencia de voluntariado en contacto con los animales, mientras descubren uno de los destinos menos concurridos de Grecia.