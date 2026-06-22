Haaland brilló con un doblete en el triunfo de Noruega sobre Senegal

La selección de Noruega consiguió una importante victoria por 3 a 2 frente a Senegal en el Mundial 2026 y mantuvo intactas sus aspiraciones de pelear por el primer puesto del Grupo I . El gran protagonista de la noche fue Erling Haaland , autor de dos goles en un encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey .

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Con este resultado, el conjunto nórdico alcanzó los seis puntos y llegará con posibilidades de quedarse con la cima de la zona en el duelo decisivo frente a Francia .

El encuentro comenzó con una dificultad inesperada para Noruega. A los 11 minutos, el lateral Julian Ryerson debió abandonar el campo por una molestia física y fue reemplazado por Marcus Holmgren Pedersen .

ᵀᵒᵈᵒˢ ˡᵒˢ ᵍᵒˡᵉˢ ᵈᵉˡ ᵐᵘⁿᵈⁱᵃˡ ᵉⁿ ᵉˡ ᵖᵒˢᵗ ᶜⁱᵗᵃᵈᵒ··· . DEL #MUNDIAL2026 ɴᴏʀᴜᴇɢᴀ Pedersen adelanta a los noruegos tras error en defensa ɢʀᴜᴘᴏ #Noruega - #Senegal pic.twitter.com/Ac0E0zc0c2 https://t.co/bdvZ9KyR3P

Pese al contratiempo, el equipo europeo logró sostener su propuesta ofensiva apoyado en la conducción de Martin Ødegaard , mientras que Senegal apostó a la velocidad de sus atacantes para generar peligro en los contraataques. Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, apareció Pedersen para aprovechar una desatención defensiva y abrir el marcador a los 42 minutos , dándole ventaja a los noruegos antes del descanso.

En el inicio del complemento, Ødegaard asistió a Erling Haaland, quien amplió la ventaja con una definición precisa. Sin embargo, Senegal reaccionó rápidamente y descontó a través de Ismaïla Sarr, manteniendo abierto el partido.

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La respuesta noruega volvió a llegar por intermedio de Haaland. El delantero convirtió su segundo tanto de la noche y estableció una diferencia que resultaría decisiva para el desenlace del encuentro. Ya en el tiempo agregado, Sarr volvió a marcar para Senegal y le puso suspenso al cierre, aunque el conjunto africano no logró alcanzar la igualdad.

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Doblete de Haaland y recupera la ventaja de 2



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Francia espera en la última fecha

La victoria dejó a Noruega en una posición favorable dentro del Grupo I y con la clasificación encaminada a la siguiente fase del torneo.

Ahora, el equipo escandinavo afrontará un desafío de máxima exigencia frente a Francia. Para finalizar en el primer lugar de la zona necesitará quedarse con los tres puntos, ya que la diferencia de gol favorece a los franceses y el empate no le alcanzaría para superar a su rival.