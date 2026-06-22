Haaland brilló con un doblete en el triunfo de Noruega sobre Senegal

La selección de Noruega consiguió una importante victoria por 3 a 2 frente a Senegal en el Mundial 2026 y mantuvo intactas sus aspiraciones de pelear por el primer puesto del Grupo I. El gran protagonista de la noche fue Erling Haaland, autor de dos goles en un encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Con este resultado, el conjunto nórdico alcanzó los seis puntos y llegará con posibilidades de quedarse con la cima de la zona en el duelo decisivo frente a Francia.
Un partido intenso y con cambios de escenario
El encuentro comenzó con una dificultad inesperada para Noruega. A los 11 minutos, el lateral Julian Ryerson debió abandonar el campo por una molestia física y fue reemplazado por Marcus Holmgren Pedersen.
Pese al contratiempo, el equipo europeo logró sostener su propuesta ofensiva apoyado en la conducción de Martin Ødegaard, mientras que Senegal apostó a la velocidad de sus atacantes para generar peligro en los contraataques. Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, apareció Pedersen para aprovechar una desatención defensiva y abrir el marcador a los 42 minutos, dándole ventaja a los noruegos antes del descanso.
En el inicio del complemento, Ødegaard asistió a Erling Haaland, quien amplió la ventaja con una definición precisa. Sin embargo, Senegal reaccionó rápidamente y descontó a través de Ismaïla Sarr, manteniendo abierto el partido.
La respuesta noruega volvió a llegar por intermedio de Haaland. El delantero convirtió su segundo tanto de la noche y estableció una diferencia que resultaría decisiva para el desenlace del encuentro. Ya en el tiempo agregado, Sarr volvió a marcar para Senegal y le puso suspenso al cierre, aunque el conjunto africano no logró alcanzar la igualdad.
Francia espera en la última fecha
La victoria dejó a Noruega en una posición favorable dentro del Grupo I y con la clasificación encaminada a la siguiente fase del torneo.
Ahora, el equipo escandinavo afrontará un desafío de máxima exigencia frente a Francia. Para finalizar en el primer lugar de la zona necesitará quedarse con los tres puntos, ya que la diferencia de gol favorece a los franceses y el empate no le alcanzaría para superar a su rival.