Chau ChatGPT en clase: la drástica medida de Noruega contra la IA para menores de edad

Mientras buena parte del mundo educativo debate cómo incorporar la inteligencia artificial a las aulas, Noruega decidió avanzar en sentido contrario.

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El país escandinavo, considerado durante décadas uno de los más digitalizados de Europa, implementará a partir del próximo ciclo lectivo una de las regulaciones más estrictas del continente sobre el uso de estas herramientas por parte de niños y adolescentes.

La medida fue anunciada el viernes pasado por el primer ministro Jonas Gahr Stoere, quien sostuvo que el objetivo es proteger los procesos de aprendizaje fundamentales durante los primeros años de escolaridad.

Según explicó, el gobierno considera que e l uso prematuro de la inteligencia artificial generativa puede llevar a que los alumnos omitan etapas clave para desarrollar capacidades esenciales.

"Lo más importante en la escuela es que nuestros hijos aprendan a leer, escribir y hacer matemáticas", afirmó Stoere durante una conferencia de prensa en la que presentó los nuevos lineamientos educativos que comenzarán a regir desde finales de agosto, cuando se inicie el nuevo año escolar.

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Según destacó Reuters, la normativa noruega establece que, como regla general, los estudiantes de primero a séptimo grado, es decir aquellos de entre 6 y 13 años, no deberán utilizar herramientas de inteligencia artificial en sus actividades escolares.

En tanto, para los adolescentes de entre 14 y 16 años, el uso estará permitido únicamente de manera limitada y bajo supervisión directa de los docentes.

En el caso de los estudiantes de secundaria superior, que tienen entre 17 y 19 años, el enfoque será diferente.

El gobierno entiende que, en esa etapa, los jóvenes necesitan adquirir competencias relacionadas con la inteligencia artificial para afrontar con mayores herramientas tanto la educación universitaria como el futuro mercado laboral. Por ese motivo, recibirán formación específica para aprender a utilizar estas tecnologías de forma responsable y adecuada.

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Desde la década de 1990, Noruega había promovido la incorporación masiva de computadoras en las escuelas y, años después, impulsó el uso de tablets tras la llegada del iPad, una estrategia que redujo considerablemente la dependencia de los libros impresos y de la escritura manual.

Sin embargo, las autoridades comenzaron a revisar ese modelo a medida que crecían las preocupaciones por el desempeño académico de los estudiantes. En 2024, el gobierno ya había prohibido el uso de smartphones dentro de las escuelas y otorgó mayores facultades a los docentes para mantener la disciplina en las aulas.

Ahora, además de restringir la inteligencia artificial, el Ejecutivo anunció que impulsará una legislación destinada a financiar la compra y utilización de más libros físicos en los establecimientos educativos, una señal clara de que busca recuperar métodos de enseñanza más tradicionales.

En el mundo avanza la restricción de tecnología en las escuelas

En abril pasado, Noruega también adelantó su intención de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, una política que sigue pasos similares adoptados en países como Australia y España para reducir la exposición de niños y adolescentes a dispositivos digitales.

Aunque se convertirá en el primer país europeo en imponer restricciones tan amplias sobre la inteligencia artificial en las escuelas, Noruega no es pionera a nivel mundial.

China ya había avanzado en la misma dirección contra la IA durante mayo de 2025, cuando su Ministerio de Educación publicó directrices que impiden que los alumnos de primaria utilicen de forma autónoma herramientas de inteligencia artificial generativa.