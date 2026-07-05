La FIFA eligió a Letexier para el duelo de octavos entre Argentina y Egipto

Selección Argentina vs. Egipto: día, hora y estadio confirmados para los octavos de final del Mundial 2026

El histórico récord que la Selección Argentina le arrebató a Alemania y España al vencer a Cabo Verde

La terna arbitral estará compuesta íntegramente por colegiados europeos. Junto a Letexier estarán sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes. El noruego Espen Eskas será el cuarto árbitro, mientras que Isaak Bashevkin cumplirá funciones como asistente de reserva.

Este será el debut de Letexier en la fase de eliminación directa de este Mundial, aunque ya dirigió dos encuentros en la fase de grupos: Costa de Marfil ante Ecuador y Cabo Verde frente a Arabia Saudita . En esos partidos mostró un total de ocho tarjetas amarillas y no tuvo mayores complicaciones disciplinarias.

El francés François Letexier es quien impartirá justicia en el duelo por los octavos de final.

Con apenas 37 años, el juez francés se consolidó como uno de los árbitros de mayor proyección en Europa. Debutó en la Ligue 1 en 2016 y se convirtió en el árbitro más joven en dirigir en la primera división francesa.

Un año más tarde recibió la insignia FIFA, lo que marcó su ingreso al plano internacional.

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Finales, grandes partidos y experiencia en la élite

Letexier ya dirigió encuentros de alto nivel en Europa, incluyendo la final de la Eurocopa 2024, en la que España venció a Inglaterra, y la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa.

Su presencia en partidos de máxima presión lo posiciona como un árbitro con rodaje en instancias decisivas.

Antecedentes que generan atención en Argentina

La designación no pasó desapercibida en el entorno argentino. Letexier estuvo involucrado en un partido entre Real Madrid y Benfica en el que un incidente entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni derivó en una sanción posterior por conducta antideportiva.

Además, ya dirigió a Nicolás Tagliafico en la Ligue 1, en un partido en el que el argentino fue expulsado durante su etapa en el Olympique de Lyon.

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Un cruce decisivo en el Mundial 2026

Argentina llega al duelo tras una victoria agónica ante Cabo Verde, mientras que Egipto avanzó desde los penales frente a Australia.

En Atlanta, ambos equipos se jugarán el pase a cuartos de final en un partido donde cada decisión arbitral puede tener un peso determinante.