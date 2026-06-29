La FIFA rompe el silencio sobre el caso de violación contra el capitán de Cabo Verde: "Sin comentarios..."

El informe forense revela múltiples lesiones físicas en la víctima mientras la policía de Nueva Zelanda advierte que la investigación criminal podría extenderse seis meses.

La FIFA emitió un comunicado oficial sobre la denuncia por presunta violación contra Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde. El organismo confirmó que mantiene contacto con las autoridades de Nueva Zelanda, donde se radicó la acusación en abril pasado. El futbolista permanece bajo investigación mientras su equipo se prepara para enfrentar a Argentina.

La denuncia, presentada por una intérprete brasileña, describe un ataque ocurrido el 27 de marzo en un hotel de Auckland. Según el relato, el deportista ingresó a su habitación para agredirla físicamente y violarla tras un encuentro social. La mujer incluyó en la causa un informe médico que documenta hematomas en el cuello, senos, labios y piernas, además de lesiones genitales.

Ante la repercusión del caso, la entidad que regula el fútbol mundial rompió el silencio. “Tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente”, declaró la organización a medios internacionales. Asimismo, confirmaron que se encuentran siguiendo de cerca las diligencias policiales neozelandesas.

cabo Mundial 2026. El líder de Cabo Verde está en el Ojo de la Tormenta por presunta violación. Gentileza El protocolo de silencio de la FIFA y las pruebas en Auckland La institución justificó la falta de detalles específicos sobre el avance de la causa apelando a sus normativas internas de confidencialidad: “Como regla general, los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos”, precisó el comunicado oficial.

Esta postura contrasta con el reclamo de la víctima, quien afirma que ni la FIFA ni la federación local respondieron a sus pedidos formales de sanción. A pesar de las pruebas de video y los exámenes médicos forenses que forman parte de la investigación, Mendes sigue habilitado para participar en los octavos de final del Mundial. La policía de Nueva Zelanda advirtió que el proceso de análisis podría extenderse hasta seis meses antes de decidir si presenta cargos formales.