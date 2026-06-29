29 de junio de 2026 - 13:23

La FIFA rompe el silencio sobre el caso de violación contra el capitán de Cabo Verde: "Sin comentarios..."

El informe forense revela múltiples lesiones físicas en la víctima mientras la policía de Nueva Zelanda advierte que la investigación criminal podría extenderse seis meses.

Rayan Mendes, capitán de Cabo Verde.

Rayan Mendes, capitán de Cabo Verde.

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Por Francisco Moreno

La FIFA emitió un comunicado oficial sobre la denuncia por presunta violación contra Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde. El organismo confirmó que mantiene contacto con las autoridades de Nueva Zelanda, donde se radicó la acusación en abril pasado. El futbolista permanece bajo investigación mientras su equipo se prepara para enfrentar a Argentina.

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La denuncia, presentada por una intérprete brasileña, describe un ataque ocurrido el 27 de marzo en un hotel de Auckland. Según el relato, el deportista ingresó a su habitación para agredirla físicamente y violarla tras un encuentro social. La mujer incluyó en la causa un informe médico que documenta hematomas en el cuello, senos, labios y piernas, además de lesiones genitales.

Ante la repercusión del caso, la entidad que regula el fútbol mundial rompió el silencio. “Tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente”, declaró la organización a medios internacionales. Asimismo, confirmaron que se encuentran siguiendo de cerca las diligencias policiales neozelandesas.

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El protocolo de silencio de la FIFA y las pruebas en Auckland

La institución justificó la falta de detalles específicos sobre el avance de la causa apelando a sus normativas internas de confidencialidad: “Como regla general, los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos”, precisó el comunicado oficial.

Esta postura contrasta con el reclamo de la víctima, quien afirma que ni la FIFA ni la federación local respondieron a sus pedidos formales de sanción. A pesar de las pruebas de video y los exámenes médicos forenses que forman parte de la investigación, Mendes sigue habilitado para participar en los octavos de final del Mundial. La policía de Nueva Zelanda advirtió que el proceso de análisis podría extenderse hasta seis meses antes de decidir si presenta cargos formales.

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Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde.

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En Nueva Zelanda, las condenas por violencia sexual pueden alcanzar los 20 años de prisión. Debido a que no existe un tratado de extradición con Cabo Verde, la justicia local podría solicitar la inclusión del acusado en la lista de alerta de Interpol si se emite una orden de arresto. Por ahora, la causa sigue abierta bajo estrictas leyes de privacidad mientras el capitán caboverdiano continúa liderando a su equipo en la competencia deportiva.

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