El capitán de Irán apuntó contra la FIFA y denunció un trato injusto durante todo el Mundial 2026

Irán igualó 1-1 frente a Egipto en la última fecha del Grupo G del Mundial 2026 y quedó a la espera de los resultados restantes para saber si logra avanzar como uno de los mejores terceros del certamen. El encuentro estuvo marcado por un gol anulado mediante el VAR en tiempo de descuento y por las durísimas declaraciones del capitán iraní, Mehdi Taremi, quien responsabilizó a la FIFA por las condiciones que enfrenta su selección durante el torneo disputado en Estados Unidos.

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El conjunto iraní llegó a convertir el 2-1 en los minutos finales tras una jugada de pelota parada que desató el festejo de sus jugadores. Sin embargo, la revisión del VAR modificó el resultado.

Desde la cabina arbitral determinaron que el defensor Shoja Khalilzadeh se encontraba apenas adelantado al momento de convertir, por lo que el tanto fue invalidado por posición adelantada. La decisión dejó el marcador igualado 1-1 y obligó a Irán a depender de otros resultados para intentar acceder a la siguiente instancia.

Finalizado el partido, Mehdi Taremi no centró sus críticas en el fallo arbitral , sino en las restricciones que, según explicó, afronta la delegación iraní durante la competencia.

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“Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo. Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es . ¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿Estados Unidos? ¡No sé! Díganme un nombre", manifestó el delantero.

El capitán del Team Melli sostuvo que la selección únicamente puede ingresar a Estados Unidos para disputar sus encuentros y luego debe abandonar el país una vez concluidos los compromisos.

DLA EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES

También cuestionó una promesa incumplida de Gianni Infantino

Durante la conferencia de prensa, Taremi recordó una visita del presidente de la FIFA al vestuario iraní tras el debut frente a Nueva Zelanda y aseguró que las promesas realizadas nunca se concretaron.

"El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad, la FIFA no hizo nada", afirmó.

Consultado sobre si consideraba que tanto la FIFA como las autoridades estadounidenses preferían la eliminación de Irán, el delantero respondió sin rodeos.

“Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar, ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana. Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera”, declaró.