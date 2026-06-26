Barras bravas en el Mundial 2026: La Butteler de San Lorenzo lidera la tribuna argentina en EE.UU.

El derecho de admisión y los estrictos controles de visado en Estados Unidos funcionaron como un fuerte disuasivo en el arranque del Mundial 2026. Durante los primeros partidos de la Selección Argentina , las barras bravas locales intentaron mantener un perfil bajo. Sin embargo, una hinchada logró romper el molde y plantarse con una presencia masiva en las tribunas: La Butteler, la barra oficial de San Lorenzo.

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A diferencia de otros mundiales históricamente dominados por las hinchadas de Boca, River o Independiente , el grupo azulgrana logró meter una nutrida delegación en territorio norteamericano para seguir de cerca a Lionel Messi y compañía.

Según confirmó Franco Berlín (Director Nacional de Seguridad Deportiva) desde el centro de la CIA en Virginia, un grupo de 24 integrantes de la barra de San Lorenzo logró pasar los controles migratorios sin activar ninguna alerta restrictiva.

A pesar de que los actuales líderes de la primera línea, Francisco Reschia y su segundo Hernán, no se mostraron en las fotos , la delegación azulgrana en el estadio de Dallas cuenta con nombres de peso:

El mapa de las hinchadas argentinas en este Mundial 2026 muestra realidades muy distintas para el resto de los clubes:

La barra de Racing Club también se hizo presente en el Mundial 2026.

Con antecedentes en Rusia 2018: Entre la multitud reaparecieron Pablo Matías Acosta y Darío Sebastián Gómez. Ambos habían cumplido una sanción de 24 meses tras protagonizar una recordada pelea contra la barra de Huracán en Nizhni Nóvgorod. Al no reincidir, pudieron viajar legalmente.

Los históricos del paravalanchas: Se identificó a Christian Tobio, Sebastián Farré, Miguel Ángel Gabriele (alias Michel), Hugo Ceballos, Gianfranco Cuceli, Matías Torres y Agustín Ghiso.

1. La Guardia Imperial (Racing) dice presente, pero con internas

A diferencia de la facción "Los Pibes de Racing", cuyo líder Leandro Paredes tiene derecho de admisión y a uno de sus integrantes le rebotaron la visa, el sector de la vieja Guardia Imperial sí logró viajar. Llevan bombos y buscan emular al histórico "Huevo" Escobar, quien en el Mundial de EE.UU. 1994 revolucionó las calles llegando en limusina al debut de la Selección.

2. El misterio de La Doce (Boca)

Contrario a las especulaciones previas que indicaban que la primera línea de Boca Juniors viajaría en masa aprovechando la logística del Mundial de Clubes, por ahora se han mantenido completamente lejos de los focos de las cámaras y las transmisiones oficiales.

3. Belgrano de Córdoba y la polémica del "Gitano" Minuet

El líder de la barra pirata posó en la segunda bandeja con su bandera, aunque debió retirarla por orden de la seguridad estadounidense para no obstruir la visión. Su viaje generó fuertes internas en Córdoba, ya que la facción disidente de Lucas Pavón lo acusa de costearse el viaje con ganancias no repartidas del torneo donde Belgrano fue campeón.

4. Barracas Central y los clubes del Ascenso

El núcleo duro de Barracas Central volvió a pisar fuerte con Ernesto "Beto" Rivero, Juan Manuel Ruiz, Nicolás Bautista y Roberto Maidana a la cabeza. Asimismo, se divisaron banderas de La Banda del Nevado (Excursionistas) y de los históricos Los de Siempre (Almirante Brown), conformando delegaciones que viajaron mayormente a través de "paquetes todo incluido".

image Excursionista también se hizo presente en Dallas. La pasión por la Selección Argentina no entiende de categorías. Gentileza.

Negocio o tribuna: El dilema de las entradas para los próximos partidos

El dato económico: Para el partido del 3 de julio, las entradas oficiales están completamente agotadas. En los canales de reventa legal e ilegal, los tickets más económicos ya cotizan en 3.500 dólares.

A sabiendas de que los controles de inteligencia de Estados Unidos están enfocados en la prevención del terrorismo y no en el folclore del fútbol sudamericano, se rumorea que más barras están armando las valijas.

Sin embargo, la gran incógnita de cara a las instancias decisivas en Miami es si los líderes de los tablones elegirán alentar a la Selección o aprovechar los exorbitantes precios de la reventa para hacer una diferencia económica millonaria y ver los partidos desde los Fan Fests.