Mundial 2026: Después de dialogar con Scaloni, el histórico Macaya Márquez habló con Los Andes en exclusiva

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Fiel a su costumbre, Lionel Scaloni volvió a emocionar a todos en la habitual conferencia de prensa previa a los partidos de la Selección Argentina. En esta oportunidad, el momento más emotivo fue cuando respondió una pregunta del histórico periodista deportivo Enrique Macaya Márquez , quien se encuentra cubriendo su Copa del Mundo número 18 . Al responderle sobre la situación de la "Pulga", Scaloni combinó la confirmación táctica con una enorme muestra de respeto.

"Leo (Messi) va a ser suplente mañana, para arrancar después. El equipo lo diremos mañana. Muchas gracias por preguntar, Enrique, y disfrute del Mundial" , lanzó el DT con una sonrisa, ratificando que el capitán esperará su oportunidad en el banco de relevos para ingresar en el complemento.

Enrique Macaya Márquez, un símbolo del periodismo deportivo de la Argentina, habló con Diario Los Andes en exclusiva e hizo referencia del cariño y respeto que tiene por toda la gente del interior del país.

“Yo con la gente del interior tengo muy buena onda, tengo muy buena relación, pero además tengo la relación natural que tengo que tener”, expresó el reconocido comunicador a Diario Los Andes.

De inmediato, Macaya Márquez analizó el presente de la Selección Argentina y aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni es candidato a quedarse con el Mundial 2026: “Vamos a ver cómo hacen las cosas”, señaló.