26 de junio de 2026 - 21:27

Mundial 2026: Después de dialogar con Scaloni, el histórico Macaya Márquez habló con Los Andes en exclusiva

El histórico periodista deportivo Macaya Márquez habló con Diario Los Andes durante la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, entrenador dela Selección Argentina. Video.

El histórico periodista deportivo, Macaya Márquez, emocionó a todos en su diálogo con Lionel Scaloni y luego habló en exclusiva con Los Andes.&nbsp;

El histórico periodista deportivo, Macaya Márquez, emocionó a todos en su diálogo con Lionel Scaloni y luego habló en exclusiva con Los Andes. 

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RODRIGO NASIF - ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026

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"Leo (Messi) va a ser suplente mañana, para arrancar después. El equipo lo diremos mañana. Muchas gracias por preguntar, Enrique, y disfrute del Mundial", lanzó el DT con una sonrisa, ratificando que el capitán esperará su oportunidad en el banco de relevos para ingresar en el complemento.

Macaya Márquez junto a Diario Los Andes en Estados Unidos

Enrique Macaya Márquez, un símbolo del periodismo deportivo de la Argentina, habló con Diario Los Andes en exclusiva e hizo referencia del cariño y respeto que tiene por toda la gente del interior del país.

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