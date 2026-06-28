Lo que no se vio del Francia-Noruega: el gesto de Solbakken para Deschamps y el rechazo de la FIFA

La goleada de Francia sobre Noruega por 4 a 1 en el Gillette Stadium quedó en segundo plano antes del pitazo inicial. El seleccionador noruego, Stale Solbakken, protagonizó un acto de respeto hacia Didier Deschamps, ausente en el encuentro tras viajar a Francia para despedir a su madre, Ginette Deschamps, fallecida recientemente.

El ambiente en Boston estuvo marcado por la ausencia del entrenador campeón del mundo en 2018. Deschamps abandonó la concentración para asistir al funeral de su progenitora en territorio francés, dejando el equipo bajo la dirección de su asistente técnico, Guy Stéphan. Fue a él a quien Solbakken se acercó en la banda para entregarle un arreglo floral como símbolo de condolencia entre colegas.

image ¿Por qué la FIFA rechazó el brazalete negro de luto de Francia? A pesar del clima de solidaridad en el campo, la Federación Francesa de Fútbol se topó con la burocracia de la entidad máxima. La federación solicitó formalmente que los jugadores pudieran vestir un brazalete negro en señal de duelo por el fallecimiento de Ginette Deschamps. Sin embargo, la FIFA rechazó la petición, impidiendo que el homenaje fuera parte del uniforme oficial durante el partido contra los noruegos.

Este no fue el único gesto de respeto de la jornada en Estados Unidos. Antes de que rodara la pelota, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto que afectó a Venezuela en los últimos días. El estadio presenció así una mezcla de tensión deportiva y empatía humanitaria que contrastó con el desarrollo posterior del juego, donde la superioridad francesa fue absoluta.

image Dembélé, figura: cómo fue la goleada de Francia que la metió en octavos En lo estrictamente deportivo, la victoria aseguró la clasificación francesa de cara a los octavos de final. Ousmane Dembélé fue la figura central al anotar un triplete que desarmó la defensa nórdica. Con este resultado, los franceses enfrentarán a Suecia el próximo 30 de junio, mientras que Noruega deberá medirse ante Costa de Marfil para definir su continuidad en el torneo, quedando en la ruta de un posible cruce con Brasil.