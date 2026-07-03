El histórico récord que la Selección Argentina le arrebató a Alemania y España al vencer a Cabo Verde

La Selección Argentina se jugó mucho más en el pasaje a la próxima ronda en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentó este viernes a Cabo Verde y ganó 3-2 en tiempo extra, para seguir en carrera. El triunfo significó meterse de lleno en los libros de historia y quedar como único escolta de Brasil en un prestigioso ranking mundialista.

La receta de Cabo Verde que los argentinos van a querer probar después del Mundial: el cachupa, el plato que acompaña a la selección antes de cada partido

Andrés Calamaro sorprendió en la concentración de la Selección argentina antes del partido con Cabo Verde

Por detrás de la Verdeamarela se ubica un pelotón de tres gigantes europeos y sudamericanos. Argentina se quedó con el segundo lugar (11), al superar a Alemania y España, que quedaron con 10.

Argentina llegó a las 11 participaciones en octavos de final, desmarcando a alemanes y españoles para quedar como el único y absoluto perseguidor de Brasil en la historia de los mundiales.

A lo largo de la historia de los Mundiales, la Albiceleste superó la primera instancia eliminatoria en las siguientes ediciones:

Lionel Messi, goleador, capitán y el mejor jugador de la historia de la Selección Argentina.

Uruguay 1934

México 1986

Italia 1990

Estados Unidos 1994

Francia 1998

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

Qatar 2022

Estados Unidos - México - Canadá 2026.

Aclaración histórica: En la edición de 1938 Argentina no participó, mientras que entre 1950 y 1982 el formato del torneo no contemplaba la ronda de octavos de final tal como se conoce hoy en día.

Los clasificados a octavos de final del Mundial 2026

El cuadro de la fase final empieza a completarse. Hasta el momento, las selecciones que ya sellaron su boleto a la ronda de los 16 mejores del mundo son: