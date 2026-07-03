3 de julio de 2026 - 22:03

El histórico récord que la Selección Argentina le arrebató a Alemania y España al vencer a Cabo Verde

La Selección Argentina venció a Cabo Verde en el Mundial 2026 y rompió un histórico empate con Alemania y España para acechar el récord de Brasil.

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina se jugó mucho más en el pasaje a la próxima ronda en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentó este viernes a Cabo Verde y ganó 3-2 en tiempo extra, para seguir en carrera. El triunfo significó meterse de lleno en los libros de historia y quedar como único escolta de Brasil en un prestigioso ranking mundialista.

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Por Ignacio Alvarado

Por detrás de la Verdeamarela se ubica un pelotón de tres gigantes europeos y sudamericanos. Argentina se quedó con el segundo lugar (11), al superar a Alemania y España, que quedaron con 10.

Lionel Messi, goleador, capitán y el mejor jugador de la historia de la Selección Argentina.

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Historial completo: Las 11 veces que Argentina jugó los octavos de final

A lo largo de la historia de los Mundiales, la Albiceleste superó la primera instancia eliminatoria en las siguientes ediciones:

  • Uruguay 1934

  • México 1986

  • Italia 1990

  • Estados Unidos 1994

  • Francia 1998

  • Alemania 2006

  • Sudáfrica 2010

  • Brasil 2014

  • Rusia 2018

  • Qatar 2022

  • Estados Unidos - México - Canadá 2026.

Aclaración histórica: En la edición de 1938 Argentina no participó, mientras que entre 1950 y 1982 el formato del torneo no contemplaba la ronda de octavos de final tal como se conoce hoy en día.

Los clasificados a octavos de final del Mundial 2026

El cuadro de la fase final empieza a completarse. Hasta el momento, las selecciones que ya sellaron su boleto a la ronda de los 16 mejores del mundo son:

  • Sudamérica: Brasil, Paraguay y Argentina

  • Europa: España, Portugal, Suiza, Francia, Noruega, Inglaterra y Bélgica.

  • Concacaf: Canadá, México y Estados Unidos.

  • África: Marruecos, Egipto.

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