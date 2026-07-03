Lionel Scaloni cumple hoy 100 partidos al frente de la Selección: los impresionantes números de un ciclo histórico

Cuando la Selección argentina salga al campo de juego este viernes para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni alcanzará un hito histórico: dirigirá su partido número 100 al frente de la Albiceleste.

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El entrenador nacido en Pujato inició su ciclo el 8 de septiembre de 2018 , cuando todavía ocupaba el cargo de manera interina. Su debut fue con una victoria por 3-0 frente a Guatemala , en Los Ángeles, en un contexto de incertidumbre tras la salida de Jorge Sampaoli.

Casi ocho años después, aquel proyecto se convirtió en el proceso más exitoso de la Selección argentina en las últimas décadas.

En sus 99 partidos previos, Scaloni acumuló 72 victorias, 18 empates y apenas 9 derrotas , con una efectividad del 78,8% de los puntos obtenidos.

Durante ese período, Argentina convirtió 206 goles y recibió solamente 50 , consolidando una de las defensas más sólidas del fútbol internacional.

El máximo goleador del ciclo es, como no podía ser de otra manera, Lionel Messi, autor de 58 tantos bajo la conducción del actual entrenador.

Los números de Scaloni por competencia

El rendimiento del seleccionado argentino durante el ciclo se distribuye de la siguiente manera:

Mundiales: 7 victorias, 2 empates y 1 derrota.

7 victorias, 2 empates y 1 derrota. Copas América: 13 victorias, 4 empates y 2 derrotas.

13 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Eliminatorias Sudamericanas: 23 triunfos, 8 empates y 4 caídas.

23 triunfos, 8 empates y 4 caídas. Finalissima: 1 victoria.

1 victoria. Amistosos internacionales: 28 victorias, 4 empates y 2 derrotas.

Cuatro títulos que marcaron una era

Más allá de las estadísticas, el ciclo de Scaloni quedará en la historia por los títulos obtenidos.

Bajo su conducción, la Selección conquistó la Copa América 2021 en el estadio Maracaná, la Finalissima 2022 frente a Italia en Wembley, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, logrando el bicampeonato continental.

Precisamente, el partido número 100 llegará en Miami, ciudad donde Argentina obtuvo su último título continental y donde ahora buscará seguir avanzando en el Mundial.

Un rendimiento sobresaliente ante todos los continentes

El equipo de Scaloni mostró una notable regularidad frente a rivales de todo el mundo.

Ante selecciones de Sudamérica, el balance es de 37 victorias, 15 empates y 8 derrotas.

Frente a equipos de Norte y Centroamérica, la marca es perfecta: 17 triunfos en 17 partidos.

Contra representativos de Europa, Argentina suma 6 victorias y 3 empates, mientras que frente a seleccionados de Asia acumula 7 triunfos y una sola derrota, la recordada caída ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar.

Por último, el historial frente a equipos africanos también es ideal, con cinco victorias en cinco presentaciones, registro que buscará ampliar este viernes cuando enfrente a Cabo Verde en un partido que, además de definir el futuro de la Albiceleste en el Mundial, quedará marcado como el encuentro número 100 de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina.