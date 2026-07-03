¿Quién es Drew Fischer? El polémico árbitro de la Selección Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026

Andrés Calamaro sorprendió en la concentración de la Selección argentina antes del partido con Cabo Verde

¡Vamos Argentina! Con un tanto de Lionel Messi, la Selección derrota a Cabo Verde y se mete en octavos

Nacido en Calgary, Canadá, Fischer es un nombre sumamente instalado en la Major League Soccer (MLS) , donde acumula más de 220 partidos dirigidos. Es árbitro internacional FIFA desde 2015 y, curiosamente, los caminos del réferi y de Lionel Messi ya se han cruzado en los Estados Unidos.

Fischer fue el juez principal en la recordada victoria 3-1 del Inter Miami ante Vancouver Whitecaps , un triunfo clave que terminaría impulsando el primer título liguero en la historia de las Garzas.

A la Selección Argentina mayor solo la dirigió en una ocasión. Fue en un amistoso previo a la Copa América 2024 disputado en Filadelfia, donde el equipo de Lionel Scaloni venció 1-0 a Ecuador con un golazo de Ángel Di María. Aquella tarde, el arbitraje de Fischer pasó desapercibido, lo cual siempre es una buena noticia para un juez.

MUNDIAL 2026. Nacido en Calgary, Canadá, Fischer es un nombre sumamente instalado en la Major League Soccer (MLS) , donde acumula más de 220 partidos dirigidos.

El verdadero foco de desconfianza sobre el canadiense se remonta a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2023 . En aquel partido entre México y Honduras, Fischer estaba a cargo del VAR y fue el principal señalado por una adición de tiempo desmedida que terminó beneficiando al conjunto azteca.

El árbitro principal de ese encuentro, Iván Barton, rompió el silencio tiempo después y expuso al canadiense:

"El árbitro que estaba en el VAR (Fischer) me llamó y me dijo: 'Tienes que agregar 9 minutos con 40 segundos'. Yo di nueve. Cuando se cumplieron, me volvió a llamar y me dijo: 'Barton, tienes que dar dos minutos más'".

¿El resultado? México empató el partido agónicamente en el décimo minuto de adición y terminó clasificando por penales. Aunque la polémica fue gigante, la Concacaf "respaldó" a Fischer dándole la final de ese mismo torneo pocos días después (donde Estados Unidos venció 2-0 a México).

Su presente en el Mundial 2026 y el Mundial de Clubes

Este certamen representa la primera Copa del Mundo de selecciones en la carrera de Fischer. Antes de este Argentina vs. Cabo Verde, el canadiense ya sumó rodaje en la fase de grupos con dos partidos bajo su ala:

La victoria de Francia 3-0 ante Irak .

El ajustado triunfo de Croacia 2-1 sobre Ghana.

Además, cuenta con el roce internacional de haber dirigido en el Mundial de Clubes disputado el año pasado en territorio estadounidense, donde estuvo al frente del resonante triunfo de Botafogo ante el PSG.