3 de julio de 2026 - 08:43

Andrés Calamaro sorprendió en la concentración de la Selección argentina antes del partido con Cabo Verde

El músico estuvo presente en el último entrenamiento antes del duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Claudio Tapia le obsequió una camiseta autografiada por los jugadores.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El músico Andrés Calamaro visitó este jueves la concentración de la Selección argentina en la previa del partido ante Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, y compartió un momento especial con el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

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Reconocido hincha de Independiente y apasionado del fútbol, Calamaro asistió al último entrenamiento del seleccionado en el Hard Rock Stadium, donde saludó a los jugadores, conversó con integrantes del cuerpo técnico y siguió de cerca la práctica.

Además, el cantante participó del tradicional video diario que la Selección publica en sus redes sociales durante la Copa del Mundo. Allí dejó un mensaje con una referencia a uno de sus clásicos: "Hola, soy Andrés Calamaro. Me gustaría que escuchemos esta edición de 'Para qué contar el tiempo que nos queda', los versos elegidos en los estadios de 'Para no olvidar'".

Como recuerdo de la visita, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, le entregó una camiseta de la Selección argentina firmada por todos los integrantes del plantel. El dirigente compartió el momento en sus redes sociales con una foto junto al músico y el mensaje: "Mi Andrelo querido".

La presencia de Calamaro se produjo a pocas horas del encuentro que disputará la Albiceleste este viernes desde las 19 (hora argentina) frente a Cabo Verde, en busca de un lugar en los octavos de final y de continuar el camino hacia el bicampeonato mundial.

El artista se suma así a otras figuras del espectáculo que acompañaron al seleccionado durante el torneo. Días atrás, Carlos "La Mona" Jiménez compartió un asado con el plantel y cumplió uno de sus grandes anhelos al conocer a Lionel Messi, con quien conversó y se tomó una fotografía.

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