2 de julio de 2026 - 21:54

Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026: horario, formaciones y donde ver en vivo

En Vancouver, las selecciones de Suiza y Argelia se medirán por los 16vos de final del Mundial 2026. Todos los detalles.

Argelia y Suiza se medirán por los 16avos de final del Mundial 2026.&nbsp;

Argelia y Suiza se medirán por los 16avos de final del Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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La probable formación de Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026

Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

La probable formación de Argelia vs. Suiza, por el Mundial 2026

Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 00.00
  • TV: D Sports
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)
  • Estadio: BC Place Vancouver

Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026: estadísticas y minuto a minuto

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