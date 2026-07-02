Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026: horario, formaciones y donde ver en vivo

Suiza y Argelia jugarán desde las 00:00 en el Estadio BC Place Vancouver, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los europeos dominaron y se quedaron con el Grupo B, mientras que los africanos se metieron como uno de los mejores terceros luego de compartir el Grupo J con la Selección Argentina.
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La probable formación de Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026
Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
La probable formación de Argelia vs. Suiza, por el Mundial 2026
Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.