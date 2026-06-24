24 de junio de 2026 - 18:00

Suiza superó a Canadá y pasó como líder del Grupo B del Mundial 2026

El elenco dueño de casa perdió 2 a 1 con el cuadro europeo en el BC Place de Vancouver, en el marco de la Copa del Mundo.

Canadá y Suiza, por el Mundial 2026

Canadá y Suiza, por el Mundial 2026

Foto:

EFE/ EPA / BOB FRID
Canadá y Suiza por el Mundial 2026

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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Dio la sensación de que ambos se conformaban con el empate. Ante la noticia de que ese resultado los clasificaba a los dos, nadie quiso arriesgar de más y dejar escapar el boleto a la fase de eliminación directa. Por eso, el dominio del balón y del trámite en sí mismo siempre varió. Por momentos lo tuvo Canadá, y en otros lo controló Suiza. Eso sí, casi no se hicieron daño, salvo por contadas excepciones a la regla.

Los Helvéticos tuvieron la más clara con el mano a mano que Embolo perdió ante Crepeau, y los locales respondieron con los disparos débiles de Larin, Ahmed, y Jonathan David. No pasó mucho más.

Vargas abrió la cuenta para Suiza:

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En el arranque mismo del complemento todo cambió, con Manzambi ganando por el costado y mandando un centro que encontró bien plantado a Ruben Vargas para romper con la monotonía y darle la ventaja a Suiza ante la pasividad de Canadá.

Con el duelo de casa perdido, el visitante armó otra gran acción para estirar la ventaja. Pelotazo largo para Embolo, el siete aguantó con clase ante dos marcadores para esperar la llega de Manzambi, y este encontró una floja respuesta de Crepeau.

Si a Canadá le costaba responder con la desventaja de un tanto, ni hablar cuando recibió el segundo. Tardó varios minutos en asimilar el golpe, y le costó aproximarse al arco defendido por Gregor Kobel.

Manzambi anotó el 2 a 0:

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A falta de 15 minutos, la estructura defensiva Suiza finalmente falló y los locales lo aprovecharon para descontar. Saliba bajó con calidad un pelotazo largo y conectó con el recién ingresado Promise David, que puso el 1-2 en la primera que tocó.

Envalentonado, un rato después Cornelius buscó con decisión un centro al área, y cabeceó apenas desviado. Canadá parecía haberse despertado. Sin embargo, no pudo convertir ninguno de los intentos a través de la vía aérea.

Canadá descontó y le puso misterio al cierre:

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Triunfo importante para Suiza, que se quedó con la cima del Grupo B tras empatar con Qatar, golear a Bosnia y superar a Canadá en el duelo definitorio. Ahora espera a uno de los mejores terceros, que saldrá de las zonas E, F, G, I o J. El dueño de casa, mientras tanto, pasó segundo y jugará con el segundo del Grupo A.

Minuto a minuto y estadísticas de Canadá - Suiza:

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