Suiza superó a Canadá y pasó como líder del Grupo B del Mundial 2026

Suiza se hizo fuerte en rodeo ajeno, y superó a Canadá en la última fecha del Grupo B del Mundial 2026, en pleno BC Place de Vancouver. Fue 2 a 1, con los goles de Vargas y Manzambi. Descontó Promise David.

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Dio la sensación de que ambos se conformaban con el empate. Ante la noticia de que ese resultado los clasificaba a los dos, nadie quiso arriesgar de más y dejar escapar el boleto a la fase de eliminación directa. Por eso, el dominio del balón y del trámite en sí mismo siempre varió. Por momentos lo tuvo Canadá, y en otros lo controló Suiza. Eso sí, casi no se hicieron daño, salvo por contadas excepciones a la regla.

Los Helvéticos tuvieron la más clara con el mano a mano que Embolo perdió ante Crepeau, y los locales respondieron con los disparos débiles de Larin, Ahmed, y Jonathan David. No pasó mucho más.

En el arranque mismo del complemento todo cambió, con Manzambi ganando por el costado y mandando un centro que encontró bien plantado a Ruben Vargas para romper con la monotonía y darle la ventaja a Suiza ante la pasividad de Canadá.

SUIZA ABRIÓ EL MARCADOR En el arranque del segundo tiempo, Vargas adelantó a los helvéticos frente a Canadá. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wpRJUI5Eu2

Con el duelo de casa perdido, el visitante armó otra gran acción para estirar la ventaja . Pelotazo largo para Embolo, el siete aguantó con clase ante dos marcadores para esperar la llega de Manzambi, y este encontró una floja respuesta de Crepeau.

Si a Canadá le costaba responder con la desventaja de un tanto, ni hablar cuando recibió el segundo. Tardó varios minutos en asimilar el golpe, y le costó aproximarse al arco defendido por Gregor Kobel.

Manzambi anotó el 2 a 0:

Embed MANZANMBI AUMENTÓ LA VENTAJA PARA SUIZA



Tras una buena jugada de Embolo, la joya suiza puso el 2-0 frente a Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kfW1w4JPf2 — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

A falta de 15 minutos, la estructura defensiva Suiza finalmente falló y los locales lo aprovecharon para descontar. Saliba bajó con calidad un pelotazo largo y conectó con el recién ingresado Promise David, que puso el 1-2 en la primera que tocó.

Envalentonado, un rato después Cornelius buscó con decisión un centro al área, y cabeceó apenas desviado. Canadá parecía haberse despertado. Sin embargo, no pudo convertir ninguno de los intentos a través de la vía aérea.

Canadá descontó y le puso misterio al cierre:

Embed DESCONTÓ CANADÁ Y HAY PARTIDO



Promise, que había ingresado HACE APENAS UN MINUTO, puso el 2-1 contra Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4IcmJQmjAi — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Triunfo importante para Suiza, que se quedó con la cima del Grupo B tras empatar con Qatar, golear a Bosnia y superar a Canadá en el duelo definitorio. Ahora espera a uno de los mejores terceros, que saldrá de las zonas E, F, G, I o J. El dueño de casa, mientras tanto, pasó segundo y jugará con el segundo del Grupo A.

Minuto a minuto y estadísticas de Canadá - Suiza: