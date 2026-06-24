"No se trata de dinero": Gianni Infantino defendió las pausas de hidratación en el Mundial 2026

El presidente de la FIFA aclaró que los acuerdos comerciales del torneo se firmaron con antelación, por lo que las pausas no benefician al organismo.

La respuesta de Infantino a los técnicos: el cooling break no genera ingresos extra para la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, justificó la implementación del cooling break en el Mundial 2026. La medida, que detiene el juego durante tres minutos en cada tiempo, busca proteger a los futbolistas del calor extremo y garantizar la equidad deportiva en los 104 encuentros programados para el certamen.

Esta normativa, que se aplica promediando los 23 minutos de cada mitad, genera fuerte controversia entre los entrenadores, quienes sostienen que la fluidez del juego se ve seriamente afectada. Ante las dudas sobre el trasfondo económico de estas interrupciones, Infantino desvinculó la medida de cualquier beneficio financiero directo para el ente regulador.

“La razón principal es el calor. Pero lo que nos importa aún más es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones”, afirmó Infantino. El mandatario enfatizó que la regla busca la justicia competitiva por sobre lo comercial: “Se basa puramente en la equidad deportiva y en los méritos deportivos. Quiero enfatizar esto. No se trata de dinero”.

Gianni Infantino se defendió de las polémicas sobre el Mundial 2026 Gianni Infantino se defendió de las polémicas sobre el Mundial 2026 web Respecto a los ingresos televisivos, aclaró que “no hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación”.

Críticas de Lionel Scaloni e impacto en el ritmo del juego El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, manifestó su desacuerdo con la frecuencia de estas pausas. Para el técnico, la interrupción constante del juego modifica la estrategia y el desarrollo natural del encuentro. “Se para el partido constantemente. Eso hace que, a lo mejor, se le dé una mano al equipo teóricamente más débil”, expresó el DT en conferencia de prensa. Scaloni señaló que este tiempo extra permite a los rivales corregir errores y recuperar energías que bajo condiciones normales no tendrían.