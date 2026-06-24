24 de junio de 2026 - 08:44

Messi, Gardel, Fangio y más: por qué el 24 de junio es "el día más argentino"

La fecha reúne nacimientos y muertes de algunas de las figuras más influyentes de la cultura, el deporte y la identidad nacional.

Fangio, Messi y Gardel: el 24 de junio es un día muy especial para los argentinos

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Los Andes | Redacción Sociedad
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En una misma jornada coinciden nacimientos y muertes de personalidades que dejaron una huella imborrable en el deporte, la literatura, la música popular y la cultura nacional. Por eso, cada año resurgen en las redes sociales las bromas y los pedidos para declarar feriado al llamado "día más argentino".

Un 24 de junio nacieron el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, el escritor Ernesto Sábato, el ídolo xeneize Juan Román Riquelme y el gran Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

En la misma fecha también murieron dos figuras que marcaron a generaciones diferentes: Carlos Gardel y Rodrigo Bueno.

El 24 de junio es una fecha de grandes estrellas
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Fangio y Sábato, dos gigantes nacidos el mismo día

El 24 de junio de 1911 nacieron dos hombres destinados a convertirse en referencias mundiales en ámbitos completamente distintos.

En Balcarce llegó al mundo Juan Manuel Fangio, el piloto que dominó los primeros años de la Fórmula 1 y construyó una leyenda difícil de igualar. Ganó cinco campeonatos mundiales entre 1951 y 1957, una marca que permaneció como récord durante décadas. Con apenas 51 carreras disputadas en la máxima categoría, obtuvo 24 victorias y se transformó en uno de los deportistas más admirados del siglo XX.

Se cumplen 60 años del retiro de Juan Manuel Fangio
Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio

Ese mismo día, en la localidad bonaerense de Rojas, nació Ernesto Sábato.

Doctor en Física antes de dedicarse por completo a las letras, escribió obras fundamentales de la literatura argentina como "El túnel", "Sobre héroes y tumbas" y "Abaddón el exterminador". En 1984 recibió el Premio Cervantes y presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), responsable del histórico informe Nunca Más.

Ernesto Sábato
Ernesto Sábato

Ernesto Sábato

El día en que el tango perdió a su máxima figura

La fecha también quedó marcada para siempre por una tragedia que sacudió al mundo de la música. El 24 de junio de 1935 murió Carlos Gardel en un accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia.

La aeronave en la que viajaba chocó con otro avión durante una maniobra de despegue. El accidente provocó la muerte de 17 personas, entre ellas el propio Gardel y su inseparable letrista Alfredo Le Pera.

Carlos Gardel
Carlos Gardel
Carlos Gardel

A casi un siglo de aquel episodio, el cantor continúa siendo la máxima referencia del tango a nivel internacional. Canciones como "Volver", "Mi Buenos Aires querido" y "El día que me quieras" siguen formando parte del patrimonio cultural argentino.

Riquelme y Messi, dos ídolos nacidos un 24 de junio

Décadas después, la fecha volvió a quedar asociada al fútbol.

El 24 de junio de 1978 nació Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors.

Con su talento y visión de juego fue el conductor de los equipos multicampeones dirigidos por Carlos Bianchi, conquistó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, brilló en Europa y se convirtió posteriormente en presidente del club de La Ribera.

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Juan Rom&aacute;n RIquelme naci&oacute; el 24 de junio de 1978

Juan Román RIquelme nació el 24 de junio de 1978

Nueve años más tarde, el 24 de junio de 1987, nació Lionel Messi en Rosario.

Desde sus primeros pasos en Newell's hasta su consagración en Barcelona, la Selección Argentina y el fútbol mundial, construyó una carrera única. Ganó ocho Balones de Oro, múltiples títulos internacionales y alcanzó la gloria máxima con la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. En 2026 va por su segunda y ya marcó el récord del mayor goleador en la historia de los Mundiales, por ejemplo.

Para muchos argentinos, el hecho de que dos de los futbolistas más influyentes de las últimas décadas compartan fecha de nacimiento no hace más que alimentar el carácter mítico de la jornada.

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La despedida de Rodrigo, el ídolo del cuarteto

La historia del 24 de junio sumó otro capítulo doloroso en el año 2000. Esa madrugada murió Rodrigo Bueno en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Buenos Aires-La Plata.

Tenía apenas 27 años y atravesaba el momento más exitoso de su carrera. Con canciones como "La mano de Dios", "Soy cordobés" y "Amor clasificado", había llevado el cuarteto a una popularidad inédita en todo el país.

Su fallecimiento conmocionó a millones de personas y convirtió al cantante en una figura de culto de la música popular argentina.

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