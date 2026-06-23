¿Qué es el snus? La sustancia hallada en el vestuario de Francia que sacude al Mundial 2026

El futbolista del Bayern Múnich fue visto con tabaco húmedo en Philadelphia, un producto cuya venta es ilegal en Francia y Alemania pero permitida en Suecia.

Michael Olise, una de las figuras indiscutidas de la selección de Francia en este Mundial 2026, se encuentra en medio de una fuerte controversia. Tras la victoria contra Irak, la difusión de una imagen de su casillero en el vestuario reveló la presencia de snus, un tipo de tabaco húmedo prohibido en gran parte de Europa.

La fotografía, captada en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, muestra un frasco de este producto junto a los botines y la indumentaria oficial del extremo del Bayern Múnich. El snus es un tabaco de origen sueco que se consume colocando una pequeña bolsa entre el labio y la encía para absorber nicotina sin necesidad de generar humo.

image La legalidad de la sustancia y el impacto en la delegación de Francia El conflicto principal surge porque el expendio de snus está prohibido en Francia y Alemania, países donde Olise desarrolla su vida y carrera profesional con el Bayern Múnich. Dentro de la Unión Europea, solo Suecia permite su venta libre, lo que sitúa a la sustancia en una zona gris regulatoria para los deportistas que viajan por el continente. Esta situación generó un intenso debate en redes sociales entre quienes lo consideran un hábito privado y quienes critican su imagen pública.

image Snus En términos legales, es poco probable que el jugador enfrente cargos penales. En la mayoría de las regiones donde su comercialización está restringida, como en la mayor parte de la Unión Europea, la policía o las autoridades aduaneras suelen limitar sus acciones a confiscar y destruir el producto. Solo se aplican sanciones económicas más severas si se considera que el volumen del producto excede los límites permitidos para el consumo estrictamente individual.

El caso de Olise se suma a antecedentes de otros deportistas de élite, como el del delantero británico Jamie Vardy, quien fue visto con una caja similar en 2018 previo a un amistoso. Sin embargo, la presión mediática es significativamente mayor en esta ocasión debido a la jerarquía del extremo en el esquema táctico de Didier Deschamps. Olise es actualmente una de las piezas que no pueden faltar en el equipo para lograr un desempeño determinante en la competencia.